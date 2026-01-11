Rescatan a 11 migrantes en Ciudad Juárez
CIUDAD JUÁREZ, Chih.- Un grupo de 11 personas migrantes, fueron rescatados por elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), luego de que se encontraban privadas de la libertad al interior de un domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El hecho ocurrió en la colonia Aldama, al momento en que los elementos detectaron una situación atípica al observar a una persona realizando señas de auxilio desde una ventana, lo que motivó el acercamiento de las autoridades.
Al arribar al inmueble, ubicado sobre la calle Bronce, los policías escucharon gritos de auxilio provenientes del interior, en los que varias personas manifestaban encontrarse en situación de secuestro. Durante la acción, se localizó al interior a 11 personas migrantes, quienes indicaron haber permanecido encerradas durante varios días sin posibilidad de salir.
A las 2 personas se les brindó atención, resguardo y apoyo, fueron trasladadas a las instalaciones de la SSPE, donde recibieron alimentos y valoración inicial.
