Rescatan a 11 migrantes que se quedaron varados en el Río Bravo

A-AA+

LEÓN, Gto., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Once migrantes, dos de ellos guanajuatenses, se salvaron de morir en el Río Bravo la madrugada del pasado 13 de febrero cuando intentaron llegar a Estados Unidos desde la frontera norte de Coahuila.

Fueron rescatados por elementos de Seguridad de aquella entidad, quienes formaron una cadena humana para llegar hasta ellos.

Todos los migrantes son jóvenes según las autoridades, todos ellos originarios de Hidalgo, Tabasco, Guanajuato, Estado de México y Honduras.

"Los migrantes se quedaron inmovilizados por el frío y no podían avanzar", reportaron las autoridades de Coahuila al Gobierno del Estado de Guanajuato.

Juan Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional de esta entidad, explicó que los paisanos estaban varados por las heladas temperaturas y el clima del sitio conocido como El Moral.

Dijo que en una investigación con las autoridades de Coahuila y el Instituto Nacional de Migración se confirmó que dos migrantes guanajuatenses son originarios del municipio de Doctor Mora.

"Los nombres de los rescatados no los podemos decir, por motivos de seguridad; sin embargo, nos reportan que su estado de salud se mantiene como estable, pero esta acción, casi les cuesta la vida", señaló Juan Hernández.

Dijo que se mantiene estrecha comunicación con las autoridades estatales y federales para apoyarlos a regresar a sus estados de origen.