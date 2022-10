Rescatan a 165 migrantes en Campeche

A-AA+

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó del rescate de 165 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio mexicano, en el estado del Campeche.

Como parte de las labores de verificación, agentes federales de migración, en coordinación con elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), marcaron el alto a dos autobuses de pasajeros que no portaban logotipos o razón social de alguna empresa de transporte.

Durante la revisión en el puesto de control preventivo ubicado en el kilómetro 14 de la carretera federal Campeche-Mérida, cerca del poblado de San Francisco Kobén, municipio de Campeche, se pudo constatar que se trataba de personas de diferentes nacionalidades que no pudieron acreditar su estancia legal en el país.

Estas personas fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto de Migración como parte del procedimiento administrativo migratorio, donde se constató que 145 de ellas provienen de Cuba, 18 de Nicaragua, una de República Dominicana y otra más de El Salvador; se verificó su estado de salud y se les brindó alimentos.

El INM revisará la condición de cada una de las 165 personas para definir su estadía en el país o bien que sean repatriados a sus países de origen.

Tanto en Campeche como en Yucatán y Quintana Roo, ha sido constante la presencia de migrantes tanto de Cuba como de países de Centroamérica.