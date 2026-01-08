Rescatan a casi mil perros de refugio

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de la Ciudad de México rescató y trasladó a los perros y gatos del Refugio Franciscano localizado en la alcaldía Cuajimalpa, derivado de una orden judicial, luego de confirmar que se encontraban en hacinamiento y maltrato.

Al dar el anuncio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que los animales serían trasladados a tres sitios a cargo del Gobierno capitalino para su cuidado: la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), el Hospital Veterinario de la Ciudad de México y un albergue canino de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) ubicado en el Ajusco, en donde se les garantizará cuidado, protección, alimento y bienestar.

La mandataria afirmó que algunos de los animales están en situación crítica, con un estado de salud deteriorado.

Advirtió que la fiscalía capitalina y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) han corroborado "las malas condiciones de salud, el hacinamiento y el maltrato animal" que han padecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a la disputa del predio entre el Refugio Franciscano y la Fundación Haghenbeck, Clara Brugada reiteró la postura de su administración y señaló querespetará la resolución judicial.