Rescatan a niña explotada en Tecámac

Por no completar la cuota diaria de 250 pesos, una niña de 11 años, que aparentemente era obligada a vender churros en la vía pública, fue golpeada por su tía.

La alcaldesa morenista Mariela Gutiérrez informó que las autoridades locales recibieron una denuncia ciudadana sobre el presunto maltrato que recibía la menor de edad, por lo que policías de a Atención a Víctimas de la Violencia tuvieron que rescatarla para que no fuera maltratada.

El martes, personal del Centro de Mando recibió una denuncia por parte de vecinos de la colonia Santa María Aztepec, en la que se daba a conocer la supuesta explotación laboral y agresiones físicas que sufría la infante.

"Trayendo consigo su canasta donde llevaba sus churros, se acerca a una de las vecinas y la niña empieza a llorar y le dice a la persona que reporta que por favor le compre sus churros porque si no la van a volver a castigar", relató Arlet Almanza, titular de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de la policía municipal de Tecámac.

Personal de la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia acudió a la vivienda y encontraron a la pequeña, quien presentaba múltiples heridas causadas posiblemente con un cable o una vara en la espalda, glúteos y piernas. Además, tenía lesiones producidas con anterioridad.

De acuerdo con la denuncia, la menor de edad habría sido explotada por su tía María "N", quien la obligaba a vender churros en la calle, pero al no poder cumplir con la cuota fue golpeada.

"Por el dicho directo de la niña, refirió la cantidad de 250 pesos, una cuota obligatoria o de lo contrario era sancionada mediante azotes. La niña dice, y de acuerdo con la valoración primaria que realizó la unidad de Protección Civil en el ámbito de ambulancia, refiere que las lesiones que trae son recientes, pero también presenta lesiones antiguas", comentó la funcionaria local.

La infante fue trasladada a las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde recibió atención médica y sicológica, además fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual espera que con las pruebas que se aporten un juez en línea pueda otorgar una orden de aprehensión por el maltrato y explotación que ejercía la tía sobre su sobrina.

En lo que va del año el DIF de Tecámac ha atendido reportes de 191 menores probablemente maltratados, principalmente, en su entorno familiar.