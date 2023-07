Resolución del INE no implica que se eliminen recorridos, asegura Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL). - La dirigencia nacional de Morena, a cargo de Mario Delgado, aseguró que la medida cautelar otorgada este sábado por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), no implica la imposibilidad de llevar a cabo recorridos, actos o asambleas informativas en espacios públicos abiertos por parte de los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación, "por lo cual es falso que éstos estén limitados para realizarse en lugares cerrados".

El instituto político sostuvo que la resolución de la autoridad electoral establece que en los eventos no debe haber elementos proselitistas, pero aclaró que "no compartimos ese señalamiento, lo cual haremos valer por la vía correspondiente".

Además, puntualizaron que, de acuerdo con la resolución, los eventos se deben de realizar preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como sus oficinas estatales o municipales; que deberán ser dirigidos a militantes y simpatizantes del partido Morena; y que no deberán emitirse expresiones de índole electoral.

Igualmente que previo al inicio de cada acto, ya sea un recorrido o una asamblea informativa, se deberá informar de manera explícita sobre el contenido del Acuerdo número ACQyD-INE-104/2023 y de la determinación de ayer; y que se deberá exigir el deber de cuidado, en cuanto a revisar el contenido de los discursos de las personas que están participando en el proceso, "para asegurar que estén alineados con las acciones establecidas en el Acuerdo número ACQyD-INE-104/2023 y la determinación de ayer [sábado]".

El partido a cargo de Delgado Carrillo sostuvo que ha cumplido la obligación impuesta en el acuerdo ACQyD-INE-104/2023, "en el sentido de que, en todo tiempo, nos debemos ajustar a los límites y parámetros constitucionales y conducirnos acorde a los principios de legalidad y equidad".

"Desde Morena manifestamos que nuestra compañera y compañeros que participan en el proceso, han cumplido con los términos de las medidas cautelares del INE; sin embargo, la narrativa de la derecha y el acoso de algunos funcionarios del instituto, que se presentan en los eventos, quieren confundir y utilizar cualquier expresión espontánea de la gente para descontextualizarlos", aseveraron.

"Sabemos que el bloque conservador quisiera sacar de las calles y plazas públicas nuestras asambleas porque a ellos les gusta hacer las cosas en lo oscurito, no les gusta la democracia y el debate público. De nueva cuenta fracasaron", concluyeron.