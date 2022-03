"Resolución del Parlamento Europeo es intervencionista": Mandatarios morenistas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Las 18 gobernadoras y gobernadores de Morena y partidos aliados salieron a respaldar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazaron la resolución del Parlamento Europeo -en donde exigen frenar la violencia contra comunicadores en México-, pues la calificaron de intervencionista, desinformada y que lesiona severamente la dignidad nacional.

Los mandatarios de Morena aseguraron que México vive la época de mayor libertad de expresión en su historia y que la verdadera razón del "sesgado" pronunciamiento es buscar encubrir su interés por desvirtuar la iniciativa de reforma energética.

"Las gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación condenamos la resolución del Parlamento Europeo emitida el 10 de marzo sobre la situación de nuestro país, por considerarla intervencionista y desinformada, que lesiona severamente nuestra dignidad nacional"

En un comunicado conjunto, los mandatarios locales señalaron que el eurodiputado Francisco Millán Mon, del Partido Conservador Europeo, en su intervención ante el pleno del Parlamento descalificó las políticas de la llamada Cuarta Transformación y abordó la "verdadera razón" de ese pronunciamiento.

"El eurodiputado afirmó: "(En México) no hay seguridad jurídica para las empresas, esta carencia la sufren por ejemplo, las inversiones extranjeras en el sector energético, entre ellas empresas europeas.

"Lamentamos que se utilice la defensa de la libertad de prensa para encubrir el interese por desvirtuar la reforma eléctrica que se debate en nuestro país. Nosotras y nosotros hemos luchado toda la vida por las libertades, entre ellas, la de expresión, de manifestación y de prensa. Podemos afirmar que vivimos la época de mayor libertad de expresión en la historia de México: de manera que consideramos inaceptable el intento por intervenir en la política energética de nuestro país so pretexto de los derechos humanos y las libertades".

Los mandatarios guinda aseguraron que no sorprende que en sectores de Europa persista la antigua obsesión por intervenir en los asuntos de otros pueblos, y señalaron que quienes emitieron el "sesgado" pronunciamiento en el Parlamento Europeo, nunca se pronunciaron ante el "férreo cerco mediático al que nuestro movimiento social y nuestro actual presidente fuimos sometidos frente a los probados fraudes electorales de 2006 o 20212, por quienes disponían de nuestro país como su propiedad".

Manifestaron su saludo a la población del viejo continente y su disposición a forjar una paz duradera fincada en el respeto, el dialogo y la cooperación.

"Sabemos que las acciones de una minoría no representa el anhelo de paz y justicia que les es tan característico", agregaron.

El pronunciamiento está firmado por los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Avila; de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro; de Campeche, Layda Sansores; de Chiapas, Rutilio Escandón; la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Así como por los gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro; de Puebla, Miguel Barbosa; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; Sinaloa, Rubén Rocha; de Sonora, Alfonso Durazo; de Tabasco, Carlos Manuel Merino; Veracruz, Cuitláhuac García; y de Zacatecas, David Monreal.

Manifiesto de la gran mayoría de gobernadores de los estados mexicanos contra la actitud injerencista del Parlamento Europeo.



Mensaje: https://t.co/lmaSaznpSS pic.twitter.com/U6lR03tG4L — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) March 12, 2022