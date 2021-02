Resolución del TEPJF sobre "mañaneras", duro golpe a la democracia: PRD

Como un duro golpe a la democracia calificó, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, la resolución a revocación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el Ejecutivo Federal se abstenga de emitir declaraciones sobre el proceso electoral durante sus habituales "mañaneras".

"La sorprendente decisión de revocar la decisión del INE, en el sentido de imponer medidas cautelares al Presidente de la República y a cualquier servidor público para evitar su indebida intromisión y participación en los procesos electorales, es en verdad un duro golpe a nuestra democracia, ya que la no intervención del Presidente fue resultado de una lucha democrática de varias décadas. Incluido el propio López Obrador cuando era oposición le reclamó a Vicente Fox con su frase: ya cállate chachalaca", subrayó Zambrano Grijalva.

Además de mostrarse sorprendido por la resolución, el dirigente perredista lamentó que con esta decisión el tribunal esté violentando su propia autonomía.

"Se pone en riesgo el equilibro, la cancha pareja, para elecciones libres, transparentes, con apegos a los principios constitucionales. El proceso electoral más grande de la historia ahora está bajo cuestionamiento. Estamos prácticamente en una situación en la que se corre el riesgo de que Morena y AMLO ganen en la mesa desde las mañaneras todo lo que están seguros van a perder en las urnas", resaltó el líder izquierdista.

Además, señaló que pone en severa duda la credibilidad del Tribunal Electoral porque está violentando su propia autonomía, "algo que no debió haberse hecho, ya que el Tribunal está dando permiso a todos los servidores públicos de intervenir en el proceso electoral sin ningún tipo de restricción".

Para finalizar, Zambrano Grijalva cuestionó la forma en que sesionaron los magistrados y dijo que esa duda es algo que debe despejar el Tribunal.

"¿Por qué sesionaron en lo oscurito? Una vez que había concluido la sesión pública se reunieron de forma privada y decidieron la resolución ¿Por qué no le dieron la cara a la ciudadanía, a la sociedad? seguramente porque están conscientes de la falta inconstitucional que cometieron, claramente atentaron contra los principios básicos de la democracia", aseveró el perredista.