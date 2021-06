Resolverán ampliación de mandato en julio o agosto: Zaldívar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que será en julio o en agosto cuando quede resuelto el tema de la ampliación o no de su mandato, incluido en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, señaló que el lunes presentará la consulta extraordinaria ante el Pleno de la Corte para resolver la controversia generada por el artículo decimotercero transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del PJF, y ésta será turnada a un ministro instructor, quien deberá realizar su proyecto para después sesionar y resolverlo.

Señaló que su decisión de la propuesta es para que se resuelva de manera rápida, ágil, porque su compromiso es con la Constitución; indicó que este tipo de consultas no admiten impedimentos, no hay partes y se trata de tener la autonomía e independencia del Poder Judicial.

"Es urgente que se resuelva a la brevedad este asunto y por eso voy a recurrir a este mecanismo extraordinario. Yo soy el que la está impulsando para que no haya dudas de que mi único compromiso es, ha sido y será siempre con la Constitución... El compromiso que vamos a asumir las ministras y ministros es que esto sea muy breve. Yo esperaría que pudiera quedar resuelto en julio, a más tardar en agosto, dependerá del tiempo que nos indique el ministro instructor.

"Para tranquilidad de toda la suspicacia y debate que se ha venido dando a lo largo de estas semanas, creo que es muy importante que la Corte ya clarifique este tema. La consulta, más que una pregunta lo que se hace es qué trámite debemos seguir y en su caso, qué efectividad tendrán estas cuestiones. La pregunta final es si el transitorio es constitucional o no, pero para llegar a eso debemos seguir una serie de cuestiones para darle legitimidad a la decisión que tomará la Corte", comentó.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, señaló que asume el desgaste y desprestigio porque lo que le importa es la reforma al Poder Judicial.

"El desgaste y desprestigio lo asumo porque lo que a mi me importaba, lo que yo cuidé es al Poder Judicial y que se consolidará la reforma, la reforma ya está publicada y ese fue mi compromiso, ahí está, es para el bien del país y para el bien del Poder Judicial.

"Mi compromiso es con la Constitución lo he demostrado durante 11 años de ministro y lo he mostrado con todos mis votos, mis proyectos, con las sentencias y lo demostraré una vez más cuando se vote este asunto de la Consulta", comentó.

--Corte decidirá si aplica la Ley Zaldívar

Este martes, a propuesta del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, el pleno no entrará a estudiar si la ampliación de su mandato es o no constitucional.

Para resolver en fast track la controversia generada por el artículo decimotercero transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), que amplía su mandato y el cargo de los consejeros de la Judicatura Federal, Zaldívar Lelo de Larrea anunció que someterá el asunto a consulta extraordinaria en el pleno.

Los ministros únicamente van a definir si el PJF debe o no aplicar la ampliación de mandato conocida como Ley Zaldívar; sin embargo, no analizarán si el artículo que la prevé es acorde con la Constitución.

Ayer martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con la propuesta del presidente de la Suprema Corte acerca de realizar una consulta extraordinaria para que el Pleno de Ministros decida si procede o no la prolongación de su periodo en el cargo por dos años.