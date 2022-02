Respaldan otorgar licencias laborales a tutores de niños con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) solicitaron a senadores de todos los partidos políticos reformar la Ley Federal del Trabajo para que se otorguen licencias laborales -con goce de sueldo- no sólo a madres y padres, sino también a tutores para que cuiden a niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años enfermos de cáncer.

En el marco del Día Internacional del Niño con Cáncer, las organizaciones plantearon que la ampliación de este derecho pase de los 0 a 16 años a los 0 a 18 años y que las autoridades encargadas de entregar estas licencias lo hagan en un plazo no mayor a 24 horas.

Los senadores Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Nancy de la Sierra, del Grupo Parlamentario Plural; Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD y Raúl Bolaños, del Partido Verde, respaldaron la iniciativa.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explicó lo que se busca con esta iniciativa es ampliar el espectro de este beneficio.

"No sé en su momento por qué se había dejado hasta los 16 años nada más; cuando se hablaba del cáncer de niñas, niños y en las personas menores de edad, obviamente tendría que ser hasta los 18 años. (...) Y un mandato para la autoridad, porque la ley dice actualmente ´se podrá dar la licencia´ y estamos cambiando por el verbo rector ´se debe entregar´".

La panista Josefina Vázquez Mota subrayó que en causas como esta, las niñas, niños y adolescentes no tienen partido.

"Y estamos hablando aquí justamente de la ampliación de un derecho, aquí no hay grupos parlamentarios, aquí hay vidas de niñas, niños y adolescentes que nos convocan. Cuentan con nosotras y con nosotros, cuentas con nosotras y con nosotros para seguir en esta lucha contra el cáncer infantil".

De acuerdo con cifras oficiales, hasta la fecha el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha otorgado 5 mil 590 licencias laborales en todo país para que madres y padres cuiden a sus hijos de 0 a 16 años que están enfermos de cáncer.

De aprobarse esta ampliación, se prevé que 10 mil madres, padres o tutores de niños con cáncer, puedan solicitar licencia laboral, hasta por 364 días con goce del 60 por ciento del salario, para dedicarse a su cuidado.