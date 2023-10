"Respetamos al gobierno de Israel, pero somos pacifistas", responde AMLO

Luego que Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, acusara que la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno prefiere no tomar partido en el conflicto entre Israel y Hamás es "respaldar y apoyar al terrorismo", el titular del Ejecutivo aseguró que respeta esta opinión, pero manifestó que su administración no quiere la guerra y se debe de procurar construir la paz porque "nosotros somos pacifistas".

En su conferencia mañanera de este martes 10 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador evitó polemizar con las declaraciones de la embajadora israelí, pero señaló que el gobierno mexicano no quiere que pierda la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, ya sea de Israel o Palestina.

"La embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres, nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, sean de Israel, palestino, queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derechos a la vida, somos pacifistas.

"Entonces respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá y nos comprendan porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución", dijo.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador envió sus condolencias a Palestina e Israel por las muertes ocasionadas por este conflicto, pero reiteró que la postura de su gobierno es la construcción de la paz para que los pueblos no sufran.

"Nuestro respeto, nuestras condolencias al pueblo de Israel y nuestras condolencias al pueblo palestino y a todos los pueblos que sufren por la violencia y lo tenemos que procurar es construir la paz, para que nuestros pueblos no sufran", dijo.

"¿Rechaza que la postura neutral es apoyar el terrorismo, como dijo la embajadora?", se le preguntó.

"No voy a polemizar, respeto lo que dijo ella. Sencillamente quiero que se conozca cuál es el fundamento de nuestra postura", respondió.

"México aboga por la protección de civiles sin matices": SRE

Ante el conflicto israelí-palestino, la canciller Alicia Bárcena expresó que México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles "sin matices", luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresara que su administración no quiere la guerra y "somos pacifistas".

"Seamos claros. México aboga por la paz, el diálogo y la protección de civiles sin matices", expreso la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"Instamos a terminar con ataques indiscriminados y la violencia contra civiles por parte de Hamas y por parte del ejército de Israel en Gaza", agregó la canciller Bárcena.

