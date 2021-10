Respetamos decisión del presidente, su agenda es la nuestra: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal subrayó que respeta la decisión del presidentes Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la ceremonia de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, destacó que la agenda del primer mandatario "es nuestra agenda" y llamó a la bancada del PAN a la prudencia.

Durante la sesión ordinaria y en medio de un debate sobre este tema, dijo el grupo parlamentario mayoritario, "expresa contundentemente que es una decisión respetable y que nosotros decidimos seguir, llevar a cabo la ceremonia con la representación presidencial".

Sin embargo, apuntó "no estamos de acuerdo con reconvenir a ningún legislador ni legisladora, es libre este Parlamento, de expresar lo que quiera expresar, lo que le dicte su consciencia. Y, por esa razón no puede haber justificación para volver a atacar y responsabilizar al Presidente de la República, de lo que no ha hecho".

"Nosotros los llamamos a la cordura, al PAN, los llamamos a la prudencia, los llamamos a la sensatez. Y, la decisión que ha tomado el Presidente, debemos respetarla. Inscribámonos en ese proceso de ecuanimidad, que se escuche bien, senadores del PAN y senadoras del PAN: No avalamos ninguna amenaza contra ningún legislador ni legisladora, no lo hacemos. No estamos de acuerdo", apuntó.

Monreal dijo que en el Grupo Parlamentario de Morena respaldamos al Presidente de la República, "que no les quede ninguna duda. La agenda del Presidente es nuestra agenda".