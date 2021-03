"Respetaremos decisión que tome Poder Judicial en tema eléctrico", asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará la decisión que tome el Poder Judicial sobre su reforma a la ley eléctrica, pues señaló que su movimiento lucha por una democracia y por una autentica división de poderes.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal afirmó que en sexenios pasados el poder de poderes era el Ejecutivo, pero ahora, señaló, hay autonomía e independencia en los poderes.

"Nosotros vamos a respetar las decisiones del Poder Judicial, luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes que no había porque antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente y ahora hay autonomía, independencia de los poderes", dijo el mandatario.

"Estamos viviendo una etapa nueva en un verdadero Estado de Derecho, no como antes que había un Estado de chueco".

Esto, señaló el presidente López Obrador, está desconcertando a unos, pero tenemos que acostumbrarnos a la nueva realidad.