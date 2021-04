"Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida", dice Salgado Macedonio tras decisión del INE

Félix Salgado Macedonio afirmó que respetará las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara el retiro de su candidatura a Gobernador de Guerrero, por lo que se prevé que impugne de nueva cuenta esa resolución.

El político guerrerense afirmó que el respeto a lo que ordene la autoridad electoral "es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria".

Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria. La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón. Gracias México por tu apoyo.

¡Hay toro! — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) April 14, 2021

El INE ratificó este martes su decisión de retirar la candidatura de Morena a Salgado Macedonio, debido a que no reportó gastos de precampaña. No sólo a él, el ahora excandidato a Michoacán, Raúl Morón, está en la misma situación. Su partido ahora tiene 48 horas para designar a sus nuevos abanderados.

La noche de ayer, el líder nacional de Morena afirmó que defenderán las candidaturas morenistas por la vía legal y pacífica.

"No van a poder evitar la transformación porque no les asiste la razón ni el derecho, no les asiste la razón histórica. Vamos a seguir luchando, vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche. Vamos a redoblar los esfuerzos para dar la batalla por la vía legal, pacífica y popular", sentenció Delgado, apenas unas horas después de que Salgado Macedonio amenazara con buscar a los consejeros del INE en sus propias casas y con evitar las elecciones en Guerrero si había un fallo en su contra.

El discurso de Salgado Macedonio previo a la sesión en la que se quedó sin la candidatura llegó hasta la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no respaldó las amenazas del también Senador con licencia, pero a la vez se lanzó contra el INE, en el que dijo que "no confía" ante los fraudes que supuestamente ha respaldado en procesos electorales pasados.

La mañana de este martes, López Obrador dijo esta mañana, después de la decisión del INE de retirar las candidaturas, que se está sometiendo al análisis la posibilidad de renovar a todos los consejeros del INE.

"Si conviene a la democracia, como lo dije ayer, se hace. Todo lo que sea bueno para el pueblo, y todo lo que sea bueno para acabar con la corrupción, para dignificar al Gobierno, para que haya democracia y haya justicia. Y no hay que preocuparse si existe oposición o si no todos pensamos igual, no. Así es la democracia. Hay que garantizar el derecho a disentir, debatir y entendernos, y la regla de oro es que sea el pueblo el que decida, el que mande o mandar obedeciendo", dijo frente a la prensa en Palacio Nacional.