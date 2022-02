Responde Denise Dresser a acusación de AMLO por "linchamiento" contra Salmerón

Ante las acusaciones de acoso sexual contra Pedro Salmerón, quien declinó a ser embajador de México en Panamá, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que "no existe una denuncia formal" y solo un "linchamiento" encabezado por la politóloga Denise Dresser.

"Imagínense, si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser (...) y sin duda hay un componente conservador en todo esto, sin duda", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Al respecto, la politóloga Dresser refirió que Pedro Salmerón no será embajador por la renuencia de Panamá a aceptarlo, "dado un patrón de acoso sexual lamentablemente no reconocido por López Obrador".

"Este es un triunfo de muchas mujeres valientes que denunciaron/documentaron/exhibieron a un acosador protegido por el poder", escribió.

López Obrador acusó también que, "como si fuese la Santa Inquisición", la canciller de Panamá, Erika Mouyness, se inconformó con la propuesta de Salmerón para ser embajador: "que porque estaban en desacuerdo en el ITAM".

El presidente López Obrador agregó que estima mucho a Salmerón, además que lo considera "un historiador de primer nivel, de lo mejor del país".

El Presidente lamentó que no se logró el nombramiento del historiador como embajador porque "es la tierra de Omar Torrijo, que le devolvió la soberanía a Panamá".