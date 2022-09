Responden a García Vilchis por acusar ataques contra AMLO tras caso Murillo Karam

A-AA+

Ante críticas y opiniones que se hicieron en redes sociales, Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la conferencia mañanera, acusó a la oposición de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam por el Caso Ayotzinapa.

En la mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, García Vilchis señaló que el 19 de agosto pasado se detuvo al extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y "a partir del anuncio, no pasó ni una hora para que la oposición de lanzara en contra del presidente de la República".

"Construyendo narrativas descabelladas, infames y mentirosas", dijo la lectora de "las mentiras de la semana".

"Unos hasta se atrevieron a decir que aquel que presuntamente torturó a jóvenes estudiantes y escondió la verdad, imponiendo su verdad histórica, es una víctima, un preso político. Y es que ya no saben qué decir, están moralmente derrotados y confundidos", expresó García Vilchis.

Por "atacar al presidente", la encargada de la sección de la mañanera nombró al extitular de Condusef, Mario Di Costanzo; la senadora priista Claudia Ruiz Massieu; el perredista Fernando Belaunzarán; el diputado panista Jorge Triana; el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano y el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.

También añadió a la lista al experto en seguridad, Alejandro Hope; al exdiputado Guadalupe Acosta Naranjo; a la diputada panista Mariana Gómez del Campo; al exsecretario del Trabajo, Javier Lozano; y al analista Manuel Díaz.

Ante López Obrador, Elizabeth García Vilchis nombró a los periodistas Raúl Trejo Drelarbre, Ricardo Alemán, Sergio Sarmiento, Pascal Beltrán del Río, Ciro Gómez Leyva, Luis Cárdenas y Carlos Loret de Mola, estos dos últimos columnistas de EL UNIVERSAL.

Acusó que el senador Emilio Álvarez Icaza aprovechó para dar entrevistas. Refirió que el periodista Carlos Marín se llevó una "mención especial" por defender su postura "en defensa" de Murillo Karam.

En el Salón Tesorería, la lectora de "las mentiras de la semana" expuso un video con la postura de Carlos Marín, pero lo confundió con Mario Marín, exgobernador de Puebla, preso por el caso de la periodista Lydia Cacho.

La presentadora de "las mentiras de la semana" rechazó ante el Presidente que "la verdad histórica" sea lo mismo del informe que presentó el subsecretario Alejandro Encinas en días pasados a los familiares de los 43 normalistas.

"La investigación no está cerrada, continúa", sentenció.

Por opinar sobre el Caso Ayotzinapa y ser exhibido por tercera semana consecutiva, el diputado Jorge Triana expresó que "cada vez están más delicados".

El analista Manuel Díaz indicó qué "la señora de las mañaneras" citó a la prensa crítica pero "no desmienten ni aportan nada": "Hacen señalamientos y descalificaciones como en cualquier vulgar país autoritario".

"¡Aquí seguiremos!", refirió Díaz.

"Pues que explique lo que sucedió en Ayotzinapa!", respondió Mario Di Costanzo.

"Pero ¿dónde está el ataque al presidente?", preguntó el periodista Sergio Sarmiento a la lectora de "las mentiras de la semana".