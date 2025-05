Debate entre Morena y PRI por el Fobaproa en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En un acalorado debate, diputados de Morena exigieron al PRI y al expresidente Ernesto Zedillo que ofrezcan una disculpa al pueblo de México por haber convertido las deudas privadas en deudas públicas a través de la creación del Fobaproa, con lo que condenaron a pagar a varias generaciones de mexicanos.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Dolores Padierna demandó que se revise el Fobaproa a través de una nueva auditoría que sea realmente independiente y se finquen responsabilidades. "Pedimos transparencia en el Fobaproa y que paguen los responsables", recalcó.

"Creo que debe de obligarse a que devuelvan lo robado y con eso liquidar gran parte de la deuda bancaria para que ya no la siga pagando el pueblo. Hagamos una verdadera auditoría, porque la auditoría que se practicó en aquellos tiempos fue -insisto- una verdadera simulación".

Advirtió que los responsables del desastre del Fobaproa deben rendir cuentas a la nación. "El hoyo financiero producto del rescate bancario, de la corrupción, del abuso del autoritarismo de Zedillo y sus partidos que la aprobaron el PRI y el PAN las erráticas políticas y las malas prácticas bancarias de los principales enemigos de México que por fin lo sacamos del poder, deben rendir cuentas de este atraco a la nación, deben regresar al pueblo lo robado, deben de tener tantita responsabilidad o al menos pedir perdón a México", advirtió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, se enfrascó en un enfrentamiento con el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, al acusar a ese partido y al PAN de haberse puesto de acuerdo en una "complicidad absoluta" en la que convirtieron las deudas privadas en deudas públicas.

"Eso es lo que aconteció y todavía a estas alturas estamos sufriendo ese hecho tan vergonzoso para la historia de nuestro país. Fue una crisis trágica provocada por la irresponsabilidad de su partido y de su gobierno, de Salinas y también de Zedillo, provocada por la forma como ustedes condujeron al país en ese momento", expuso.

"Por qué señor diputado, no viene usted junto con el Partido Acción Nacional, ¿por qué no viene Zedillo aquí y lo primero que hacen es pedir una gran disculpa a la nación por convertir deudas privadas ilegales en deudas públicas que todavía estamos pagando?, esa es la gran pregunta que tenemos", enfatizó.

En respuesta, Rubén Moreira responsabilizó a Ramírez Cuellar de haber endeudado al país durante el sexenio pasado.

"Peña Nieto dejó 10.5 billones de pesos de deuda, Andrés Manuel (López Obrador) 18 billones de pesos y cuando termine el año que entra van a ser 20 billones de pesos. Eso es una tragedia y lo hizo usted. Usted votó el presupuesto y la Ley de Ingresos, usted. Yo no voté ningún Fobaproa, pero usted sí votó esas deudas. Usted está matando a los niños porque no hay vacunas, porque usted no le pone presupuesto, usted votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones, usted votó una refinería que no ha refinado una tina, usted, sí, usted, no en abstracto, usted con su nombre", acusó.

Posteriormente participaron otros legisladores de varias fracciones parlamentarias y Rubén Moreira volvió a pedir la palabra, esta vez para una moción de orden, pero aprovechó para acusar a la bancada oficialista de utilizar el tema del Fobaproa para distraer a la opinión pública de escándalos como el caso Teuchitlán, por lo que el presidente del Senado le apagó el micrófono.

"Lo que se está dictando es reglas a contentillo para tratar temas como todos los que últimamente sales para distraer la opinión pública. Hablemos de Teuchitlán, hablemos de la agresión que hace unos minutos se hizo...", expuso Moreira, pero fue interrumpido por Fernández Noroña.

"Esa no es una moción de orden está haciendo una intervención metiendo la agenda política por la puerta trasera, lo cual no es correcto", acusó el presidente del Senado.

"Estoy aclarando lo que pasó, señor presidente", respondió el priista.

"No, no está aclarando, está metiendo la agenda política por la puerta trasera... no, no estoy mintiendo. A ver, termine su moción y ahorita aclaramos, pero no meta la agenda política por la puerta trasera", insistió el morenista.

"Yo hago lo que quiero porque miles de veces...".

"Si le retiramos el sonido, por favor, al señor diputado", pidió Fernández Noroña, por lo que ya sin micrófono, el priista le gritó: "¡fascista!".

"Será el sereno, pero el tema es la agenda política del Fobaproa. Nosotros mandamos a la Cámara de Diputados el reglamento y el reglamento no fue aprobado. Le pido al diputado Moreira respeto a la presidencia", concluyó el presidente del Senado.