Restaurante La Polar reabre por 3 horas; Invea lo vuelve a clausurar

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este jueves, autoridades del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) retiraron los sellos de clausura de La Polar que estaba cerrado desde el pasado 8 de enero, luego de que un empleado de seguridad golpeó a un cliente y lo mató.

El Instituto de Verificación Administrativa retira sellos de clausura en el restaurante "La Polar".



El inmueble se encontraba cerrado desde el pasado 8 de enero, luego de que un empleado de seguridad golpeó a un cliente y lo mató.#VIDEO: @isidrocorro / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/JD8J6mF963 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 9, 2023

El INVEA vuelve a colocar sellos de suspensión de actividades en el restaurante "La Polar"#VIDEO: @isidrocorro / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Hz4AlntZoB — El Universal (@El_Universal_Mx) June 9, 2023

Sin embargo, tres horas después volvieron a colocar los sellos de suspensión de actividades, debido a que los encargados no mostraron la documentación correspondiente para que el restaurante pudiera operar de nueva cuenta.Por lo anterior, familiares de los trabajadores de La Polar bloquearon Circuito Interior esquina Guillermo Prieto.

¿Qué sucedió en La Polar?

Antonio Monroy, de 59 años de edad, acudió la noche del domingo 8 de enero al restaurante La Polar, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, y horas después perdió la vida. Su acompañante, Adriana, denunció en una transmisión en vivo en redes sociales que era golpeado por los meseros, y según las primeras declaraciones, fue porque se negó a pagar la cantidad de propina que le exigieron los meseros.

Consta en la carpeta de investigación FICUH/CUH-2/UI-2C/D/00047/01-2023, que presuntamente uno de los meseros —a quien una de las testigos y acompañante de la víctima identificó como Pedro—, ya los conocía y tenían "problemas". Ambos llegaron a cenar y los trataron mal, pero no le dieron importancia.

Sin embargo, al momento de pagar el monto que no superaba mil pesos, los meseros le exigieron pagar eso y poco más de 50% del consumo total de propina. La narrativa es que la víctima se negó argumentando un mal servicio y maltrato, y fue entonces que la riña empezó.

Parte de la golpiza fue captada y transmitida en vivo a través de Facebook por la acompañante de Antonio. En el asesinato participó Sergio Gama "El Serch", jefe de seguridad de ese lugar, quien fue captado en varias grabaciones divulgadas en redes sociales.

Luego de la agresión, la alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en el restaurante.

Personal de la alcaldía acudió a este lugar, ubicado en la colonia San Rafael, para colocar estos letreros de suspensión de actividades.

En un video en sus redes sociales, la alcaldesa Sandra Cuevas adelantó esta clausura.

Por este crimen, hasta el momento la Fiscalía Capitalina ha logrado detener a tres personas; dos que fueron sorprendidos dentro de La Polar, a pesar de que tenía sellos de clausura, y una persona que ya está en prisión.

Faltan al menos tres más que participaron en la agresión, entre ellos el jefe de seguridad, quien supuestamente fue quien ordenó que dejaran su cadáver en la calle.



A juicio, perito por "no hacer su trabajo" en caso La Polar

Por el caso, también se llevó a juicio a una perito de la Fiscalía capitalina por no realizar su trabajo de manera correcta en el caso.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, en dicho lugar la servidora pública, identificada como Verónica "N", en su calidad de perito profesional, probablemente se negó a realizar la recolección, levantamiento y embalaje de indicios.

Luego de que fuera denunciada por sus propios compañeros, fue detenida e incluso se investiga si fue corrompida por los propietarios o alguien cercano al establecimiento y que así haya tratado de ocultar evidencia que pudiera involucrarlos.