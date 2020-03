Restringirán paso en frontera México y EU para turismo y recreación, explica Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que tras la conversación que tuvo con su homólogo de Estados Unidos, Mike Pompeo, se acordó que no se cerrará la frontera entre ambos países y que las únicas restricciones que habrá sólo será para el turismo, y no para el comercio, el cual, indicó, se busca proteger.

En conferencia de prensa, el canciller señaló que se busca tener mejor coordinación sanitaria entre los dos países y en la zona fronteriza.

"Después de las negociaciones que ha habido muy intensas, lo que se ha logrado es que las medidas para, lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus, no vayan afectar actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y la región fronteriza.

"No se cierra (la frontera), podría haberse cerrado si no tuviéramos este trabajo, pue si, podría, pero pensamos y en eso coincidió el gobierno de Estados Unido, yo ayer platiqué con el secretario Mike Pompeo a quien le agradezco mucho porque la verdad ha tenido una intervención relevante para resolver este tipo de problemas.

"Tuvimos una plática en donde el primer acuerdo es que vamos a exhortar, vamos a promover que la población se abstenga en la zona fronteriza, por decisión propia en primer lugar, a realizar viajes que no sean esenciales, por su salud, esa es la primera decisión en las personas que están tomando.

"Vamos a buscar mejorar la coordinación sanitaria, tenemos que tener precaución, tenemos que tener mejor coordinación sanitaria, pero vamos a proteger la actividad económica entre los dos países y en la zona fronteriza.

"Sí se va afectar a quienes van por un propósito de recreación, de paseos, la verdad es que todas las demás personas que normalmente tiene sus acreditaciones para trabajar no esperamos que no tengan ninguna dificultad", detalló.

Marcelo Ebrard indicó que también se buscará la reparación económica frente a la contingencia y "con esa mentalidad cuidar que le comercio entre Estados Unidos y México tenga una afectación mayor de la que ya estamos viviendo".

"Por lo tanto no se va a afectar en esta decisión que estoy refiriendo, que Estados Unidos también anunciará en unas horas, no se va afectar la actividad comercial, productiva, del empleo entre los dos países".

Indicó que en la conversación que tuvo con Mike Pompeo también se habló de la necesidad de acelerar la entrada en vigor del T-MEC, "que ya se aprobó por los tres países entre y se pueda en el mes de junio, porque eso nos va ayudar mucho, tanto a México y Estados Unidos y Canadá para hacer frente a esta circunstancia

"Así como se tiene en el ámbito de la salud un riesgo, porque que (el coronavirus) es un virus riesgoso y por eso estamos tomando todas las medidas que conocen, pues también la economía hoy en día está enferma a nivel global y tenemos que cuidar también eso".