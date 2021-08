Resultado de consulta no implica archivar expedientes: Monreal

Tras calificar de positiva la consulta popular del pasado domingo, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se pronunció porque, independientemente de los resultados de este ejercicio, las investigaciones en curso contra los expresidentes de la República no se detengan, con el fin de castigar los posibles delitos que hayan cometido y evitar que queden impunes.

En entrevista con medios, Monreal puntualizó que el hecho de que no se haya alcanzado el umbral de participación para que la consulta sea vinculante "no implica enterrar o archivar como definitivos los expedientes o las causas que puedan existir de conductas antijurídicas de los expresidentes".

Por otro lado, rechazó que la consulta popular haya sido un fracaso: "No debemos de minimizar el que hayan votado casi 8 millones de ciudadanos, en una consulta que estuvo plasmada de confusión, de falta de información, de supresión de más de la mitad de casillas que se instalaron apenas en junio de este año, y hubo muy poco ánimo de los órganos electorales por promoverla".

Monreal Ávila aseguró que se trató de un ejercicio valioso que ya se inició y que no van a poder eliminarlo ni evitarlo en los próximos años y décadas.

Dijo que la baja participación ciudadana no significa que haya disminuido el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por el contrario, "yo creo que los 30 millones siguen respaldando quizás más, según las estadísticas de encuestas".

Explicó que fue normal la escasa votación en las mesas receptoras instaladas el pasado domingo normal, por tratarse de un ejercicio inédito con pocos incentivos. ?"Yo creo que el apoyo y el respaldo lo mantiene el presidente López Obrador; simplemente este ejercicio es inédito, no hay estímulos aparentes sino simplemente opinar sí o no, y vamos a irnos acostumbrando. Pero yo no desestimo ni minimizo estos ocho millones de personas que acudieron a las urnas, y creo que fue un buen ejercicio. Yo lo reivindico y lo considero positivo", subrayó.