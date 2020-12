Retiene INM a estudiantes sirios que venían a refugiarse a México

Dos estudiantes de origen sirio, que ingresarían a México en calidad de refugiados, fueron retenidos durante más 13 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) desestimaron sus visas de estudiantes, denunció la organización Proyecto Habesha.

El INM los liberó poco después de las 16 horas de este lunes, confirmó EL UNIVERSAL.

Zakaria y Osama vivían en calidad de refugiados en Jordania, desde donde viajaban a México, luego de huir hace ocho años de Siria para evitar ser enrolados por la fuerza en el ejército de aquel país. Tras su retención, la organización se movilizó para evitar su deportación.

"Estamos haciendo todo lo posible para evitar que sean deportados. Tienen sus documentos en regla y se han respetado todos los trámites de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las autoridades jordanas ya no les van a permitir el acceso en calidad de refugiados, entonces tendrían que ser deportados a Siria y eso pondría en riesgo su seguridad", explicó a EL UNIVERSAL Álvaro Zúñiga Ayala, coordinador de Vías Complementarias, de Proyecto Habesha.

El temor de los jóvenes y la preocupación de la organización es que Osama y Zakaria no podrían ser deportados a Jordania porque ese país no recibe de regreso a los refugiados que hayan abandonado sus fronteras. Esto quiere decir que tendrían que regresar a Siria, donde pueden enfrentar consecuencias por negarse a ser reclutados en el ejército, lo que allá es obligatorio.

Desde hace años, la organización Proyecto Habesha se dedica a traer a México a jóvenes sirios en calidad de refugiados para que puedan escapar de la guerra en su país.

Zakaria y Osama serían los más recientes; su objetivo era estudiar español y después una carrera o especialización universitaria.

En entrevista, Álvaro Zúñiga explicó que Zakaria Gazi Al Kareem y Osama Zaid Al Hariri, de 32 y 25 años de edad, respectivamente, llegaron al aeropuerto desde las 2:30 de la mañana en un vuelo de Turkish Airlines con ruta Amán, Jordania-Estambul, Turquía-Ciudad de México. Sin embargo, al aterrizar e intentar pasar por la aduana fueron retenidos por las autoridades migratorias. Ninguno habla español y su inglés es precario.

La última comunicación que tuvo con ellos fue a las 10:30 de la mañana, cuando le dijeron que iban a ser deportados, a pesar de contar con sus visas de estudiante.

"La situación es que los tienen retenidos actualmente. Uno de los beneficiarios del programa me comentó que no se les iba a permitir el ingreso al país porque según la autoridad migratoria, la carta de aceptación universitaria que presentaron no estaba vigente", explicó.

La carta de aceptación universitaria es el documento que presentaron los jóvenes para solicitar su visa de estudiantes. La embajada de México en Jordania la emitió en julio pasado para permitirles tomar un curso de español en México de agosto de 2020 a agosto de 2021.

"La visa de estudiante ya la tienen, pero la autoridad migratoria interpretó que la carta no era vigente. La autoridad migratoria no se ha contactado con nosotros. Estamos haciendo todo lo posible para que no sean deportados", dijo.

"Efectivamente la carta tiene esa fecha porque fue cuando se tramitó la visa; sin embargo llegaron hasta noviembre porque no habían podido salir del país por el tema de la pandemia por Covid-19".