Retira AMLO posdata para conservadores de las "mañaneras"

Al manifestar que "nos la prohibieron", el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de este martes se retiró la posdata que aparecía al inicio de sus conferencias mañaneras y que dedicaba a los conservadores.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló que ayer llegó la notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar esta posdata.Aseguró que el mensaje que buscaba trasmitir en la posdata es que, si se tiene un pensamiento "reaccionario, conservador, clasista", y si se está a favor de la corrupción y no se le tiene amor al pueblo, lo más recomendable es que no se vean las mañaneras."Ya se quitó lo del texto de la posdata. ¿La pasaron hoy? Hoy no, ah es que ya no va a haber la posdata, Vamos a verla por última vez", pidió a su vocero Jesús Ramírez."No, ya no, mejor ya no porque nos la prohibieron", corrigió el Mandatario federal."Ayer notificaron, entonces ya se mantuvo un tiempo, pues yo creo que el mensaje ya se internalizó. Va en el sentido de que, si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, si se está en favor de la corrupción, del amiguismo, del nepotismo, sino se le tiene amor al pueblo, pues lo mejor es lo más recomendable es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo, porque les produce mucho enojo, aunque también son libres, pero no está de más advertirles."A lo mejor van a cambiar, no hay que descarta esto, es de sabios cambiar de opinión y sobre todo nos importa mucho el que los jóvenes nos vean que ya haya quienes tiene una idea preconcebida de las cosas y es difícil el cambio, pero los jóvenes tienen más frescura, son como un libro abierto. Dicho lo anterior, ya no hay posdata", declaró.La semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Presidencia de la República eliminar la "posdata" que incluyó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de las "mañaneras" de los días 25, 26 y 27 de septiembre porque podría incidir en el ánimo de la ciudadanía de cara al proceso electoral en curso.