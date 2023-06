Retira Conahcyt becas a posgrado de ciencias económicas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- Estudiantes de posgrado del área de Ciencias económicas y administrativas se han quedado sin beca Conahcyt, pues el Consejo argumenta que su área no es de prioridad nacional.

A través de un correo electrónico, el ahora llamado Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, informó a los estudiantes de esta área que aplicaron a la Convocatoria de Becas Nacionales para estudios de posgrado 2023 que "la disciplina de su posgrado no se encuentra dentro de las disciplinas de atención prioritaria nacional".

El Conahcyt explica que este criterio se señala en las Reglas de Operación de Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Los estudiantes del área de Ciencias económicas y administrativas juntan firmas en la plataforma Change.org para exigir se regrese la posibilidad de aplicar a las becas de posgrado de Conahcyt. Hasta ahora reúne 919 firmas.

"El haber negado la beca a cientos de estudiantes a nivel país imposibilita el continuar con los estudios de maestría a jóvenes hambrientos de aprendizaje, los cuales dejaron sus trabajos e ingresos como parte requisito para la participación de la convocatoria CONACYT Becas Tradicionales 2023", se lee en la petición.

Los afectados señalan que considerar que esta área de estudios no es prioritaria es injusto, excluyente y discriminatorio.

En redes sociales, se han manifestado alumnos de la Maestría en Administración de Empresas para la Sustentabilidad del IPN, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a 42 estudiantes de la Maestría y Doctorado de Ciencias Administrativas de la UAM, por mencionar algunos.

"Es injusto que se nos propone la beca CONAHCYT como una opción de seguir estudiando siendo que ellos desde el inicio sabían que no nos iban a otorgar la beca", escribió un estudiante afectado en la plataforma Change.org.