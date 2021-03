Retira el INE la candidatura a Félix Salgado

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió, en sesión extraordinaria, retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien buscaba la gubernatura de Guerrero por el partido Morena, bajo el argumento de no reportar gastos de precampaña.

La votación fue aprobada en lo general por nueve votos a favor y dos en contra.

Previo a esto, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, había dicho que el organismo autónomo aplica textualmente la ley: "Si se hace precampaña y no se rinde informe de ingresos y gastos, la sanción es que no se podrá ser candidato/a".

Agregó que esto está en el Artículo 229, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el cual dice:

"Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato".

Destacó que con esto se evita que quien no transparente sus recursos contienda por un cargo de elección.

No se quedaría con los brazos cruzados

Mientras el INE realizaba su sesión ordinaria este jueves, el guerrerense advirtió que no se quedaría con los "brazos cruzados" si el órgano electoral le cancela el registro por no haber comprobados sus gastos de precampaña.

Esta mañana, en Zihuatanejo, Salgado Macedonio aseguró que no tendría justificar gastos de precampaña porque en su partido no hubo precandidatos.

"A mí me nombraron coordinador del comité estatal de la 4a Transformación, no precandidato", dijo.

"El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados y yo no me voy a rajar", declaró.

Salgado Macedonio dijo que en caso de que el INE cancelara su registro, Morena acudirá al Tribunal Electoral de la Federación y de ser necesario, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta a organismos internacionales.

El secretario general de Morena Marcial Rodríguez, amenazó con protestar en la sede del INE.