Retiran pintas del Ángel de la Independencia de estudiantes de ENAH

Especialistas del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), retiraron las consignas que ayer escribieron con pintura en aerosol estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en el Ángel de la Independencia.

"Desde la noche del 5 de enero, el INBAL, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, realizó los trabajos de limpieza en el basamentos de la Columna de la Independencia", dijo el Instituto encabezado por Lucina Jiménez a EL UNIVERSAL, a través de una tarjeta informativa.

Ayer miércoles, la comunidad estudiantil de la ENAH realizó una movilización por la polémica que inició el fin de semana, pues el 29 de diciembre, Pedro Velázquez Beltrán, secretario Administrativo del INAH, envió un comunicado en el que se señaló que "a partir del uno de enero no deberá convocarse a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como personal eventual al 31 de diciembre del 2021, en tanto su eventual contratación no haya sido aprobada por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos".

A raíz de ese documento, Hilario Topete, director de la ENAH, envió una misiva a Diego Prieto en el que indicó que de no recontratarse a los eventuales, diferentes actividades quedarían paralizadas. El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, indicó el domingo que todo el personal eventual que laboró en 2021 en la ENAH será recontratado. Eso fue confirmado el martes por el director del INAH, quien anunció que los contratos de enero a marzo del personal eventual estarán listos a más tardar el viernes, para que se puedan firmar y formalizar el lunes.

Entre las 11:30 horas y las 16 horas, la comunidad de la ENAH realizó una protesta afuera de las instalaciones del INAH, ubicadas en la esquina de Hamburgo y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Sobre la fachada del edificio del INAH, los estudiantes pegaron pancartas y escribieron consignas como "Sin la ENAH no hay museos". Poco después de las 15 horas, caminaron sobre Amberes hasta Paseo de la Reforma y cerraron los carriles centrales en ambas direcciones de esa avenida, para luego llegar al Ángel de la Independencia donde vitorearon "Ya estamos hartos de tanta corrupción, fuera Diego Prieto de nuestra institución".

Ya en el Monumento, con pintura en aerosol roja escribieron "Renuncia Diego", y con pintura azul solicitaron más "Presupuesto para la ENAH". Por esa acción, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dijo que "condena enérgicamente los actos vandálicos perpetrados en contra del Ángel de la Independencia, un monumento de enorme valor histórico y entrañable para todos los mexicanos".

Sin embargo, hacia la noche, esas pintas fueron retiradas, indicó el INBAL, quien señaló que esos trabajos "se llevaron a cabo con personal especializado del Cencropam, del INBAL, con el apoyo de personal operativo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y la Coordinación de la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL, así como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México".

Por su parte, la Secretaría de Cultura capitalina informó que para eliminar las pintas "se utilizaron removedores de grafiti y agua con la supervisión y el cuidado requeridos para este monumento" y que "las labores comenzaron a las 21:00 horas y concluyeron alrededor de las 2:30 horas de este jueves, en las que colaboraron tres especialistas en restauración del INBAL, así como diez trabajadores de limpia de la Dirección General de Servicios Urbanos de la SOBSE, quienes utilizaron hidrolavadoras y una pipa de agua".