Retrasaron 15 horas búsqueda de Edith

Ciudad de México.- La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Bertha Alcalde Luján, reconoció que hubo una dilación de 15 horas entre la petición de la familia de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, hallada muerta en el interior de un inmueble de avenida Revolución, y la actuación de las autoridades ministeriales, por ello, dijo, fueron separados tres funcionarios del cargo.

La funcionaria indicó que hubo omisiones en la actuación de servidores públicos.

"Esto implica una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico y se acudió al domicilio. Lo cual, no se justifica de ninguna manera y será sancionado", dijo la fiscal capitalina ayer en conferencia de prensa para dar a conocer los avances de la investigación de este feminicidio.

Detalló que se trata de una agente del MP y dos policías de investigación indagados. La primera, explicó, no incorporo de manera correcta en la carpeta de investigación, el número del domicilio que los familiares de Edith le señalaron desde la madrugada del 15 de abril.

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El segundo, expuso, es un policía de investigación que no atendió la petición y además es el señalado por presuntos actos de corrupción, es decir, quien la familia acusa de haberles pedido dinero para agilizar la búsqueda.

"Se corroboró que hubo interacción tanto presencial como por teléfono con el policía de investigación del primer turno, sin que hasta el momento tengamos evidencia contundente de una solicitud de dinero, pero seguimos investigando este tema", señaló la fiscal.

Y el tercero es un policía de investigación, del turno siguiente, que realizó la visita al edificio que señalaban los familiares hasta las 20:30 horas.