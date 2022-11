Reuniones de seguridad, estrategia contra la violencia hacia la mujer: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ha no sido suficiente el trabajo de su gobierno para detener los feminicidios en el país, pero insistió en que sus adversarios usan el tema para perjudicarlo.

"Hemos bajado 20 % (los feminicidios desde que llegó el gobierno), pero sabemos que no es suficiente y vamos a seguir luchando por eso para que no se violen los derechos de las mujeres y de ningún mexicano", expresó en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador dijo que su administración trabaja y ha hecho todo por proteger a las mujeres, evitar el maltrato y el feminicidio.

"Nuestros adversarios dicen lo opuesto, porque ellos lo que tratan es de desprestigiar a nuestro gobierno", acusó.

Señaló que a diferencia de las pasadas administraciones, su gobierno no es autoritario ni represor: "No somos fifís, sencillamente; un conservador es un autoritario por antonomasia y muy hipócrita, no tienen principios, ideales y usan cualquier causa justa que pueda perjudicarnos e incluso mintiendo y calumniando porque son muy inmorales".

Al señalarle que los asesinatos contra mujeres van en aumento "con cifras históricas", el Presidente rechazó reconocer los datos porque antes no se clasificaba el feminicidio de esa manera.

Rechazó López Obrador que las mujeres y las feministas sean sus "adversarias".

"No, no, tienen todo el derecho de manifestarse eso fue lo que dije, y lo sostengo, respeto mucho a quien lucha, respeto mucho a las mujeres, y defendemos a las mujeres como defendemos a todos los ciudadanos y lo hacemos por convicción. Llevamos años luchando por la justicia, nunca hemos luchado en favor de delincuentes, de corruptos, nunca hemos luchado en favor de represores y estamos con las mujeres", dijo.

"¿Cuál es su plan para combatir la violencia contra las mujeres, que sigue aumentando frente a las cifras que nos mostró?", se le cuestionó.

"Seguir todos los días, puntualmente. No dejar de hacer las reuniones de seguridad que nunca se habían hecho en la historia de México, todos los días, de 6 a siete de la mañana, para prevenir y atender las necesidades de seguridad de todos los mexicanos y en especial de las mujeres", respondió.