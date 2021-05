Revela Carlos Romero Aranda acuerdo con el fisco de estrella de TV

Una famosa conductora de televisión solicitó un acuerdo reparatorio para pagar un adeudo fiscal y evitar así ir a la cárcel, reveló el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda.

"Hoy tuvimos una audiencia muy importante porque es una figura pública, no mexicana, pero muy famosa porque digamos que tenía un programa de televisión, donde siempre le gustaba pasar a los desgraciados", dijo.

Al dictar la ponencia "Política Fiscal Penal", organizada por la facultad de contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no mencionó su nombre ni el monto que evadió, pero informó que ya tiene una querella.

Solicitó un acuerdo reparatorio donde va a pagar, y con eso se va a extinguir la acción penal, mencionó.

Lo que se busca, matizó, en la política criminal fiscal, que se paguen las contribuciones, los adeudos y se extinga la acción penal.

De lo contrario, se sigue todo el juicio y vamos a sentencia, y de resultar condenado, se va un tiempo a la cárcel y tiene que reparar el daño para pagar lo que debe más actualización y recargos.

"Se convierte en un crédito fiscal, y lo tienes que pagar", advirtió.

El procurador también anunció que en los próximos meses, podrían ir a la cárcel funcionarios públicos de una secretaría de Estado por realizar operaciones con facturas falsas.

Desviaron por esa vía 3 mil millones de pesos, precisó.

"Ya vimos quién es la cabeza del grupo criminal, cómo le llegan los flujos, cómo cobra la comisión, cómo se pagan las contribuciones y el testaferro que lo paga; estamos terminando de integrar y espero que en los próximos meses tener a esa gente en la cárcel por ese tema", ponderó.

Por otro lado, comentó que en el caso de una empresa de supermercados que el año pasado pagó adeudos, cuando se le avisó que debía impuestos, el directivo en México ofreció dar despensas como una forma de colaborar, pero no para pagar lo omitido.

De ahí que se tuvo que hablar con los ejecutivos de la empresa matriz en Estados Unidos, y fue así que pagaron al firmar un acuerdo reparatorio.

También mencionó el caso de un director técnico de un equipo de futbol que logró un acuerdo reparatorio, del que tampoco dijo su nombre, pero que en su momento se supo fue Miguel Herrera.