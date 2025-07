Revela MCCI contrato de EPN a empresa "fantasma" ligada a Pegasus

Cuatro meses antes de finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, el empresario israelí, Uri Ansbacher, investigado por presuntos sobornos al ahora expresidente para venderle "Pegasus", recibió un contrato de la Secretaría de Gobernación por 4.2 millones de dólares.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el contrato fue otorgado a través de "Air Cap SA de CV", empresa "fantasma" creada por el empresario y que también fue utilizada para triangular la venta del software "Pegasus".

También destacó que entre 2017 y 2020 la empresa acumuló asignaciones por casi mil millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto y en el gobierno que encabezó Alfredo del Mazo en el Estado de México.

- ¿En qué consiste el último contrato en el sexenio de Peña Nieto?

El 31 de julio de 2018 la Secretaría de Gobernación otorgó un contrato por 4 millones 250 mil dólares a la empresa de Ansbacher, esto por concepto de mantenimiento integral preventivo, programado y correctivo, así como la reparación y suministro de partes, componentes, equipo y herramienta especial para tres helicópteros Kazan MI-17 que forman parte de la flota aérea de la Policía Federal.

MCCI precisó que la adjudicación fue directa, bajo la premisa de que no podía hacerse con una licitación pública, pues no podían revelar información de la contratación y las condiciones requeridas para el servicio.

De los cinco posibles prestadores que solicitó la Policía Federal, solo tres respondieron, siendo Air Cap uno de ellos.

- AMLO y su relación con Air Cap la empresa implicada en venta de "Pegasus"

MCCI detalló que Air Cap ya había establecido contacto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para seguir siendo contratista.

Entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envío invitaciones a Air CAp para presentar cotizaciones de distintos servicios. En 2021 esto cesó luego de que se reveló a la empresa como una se las involucras en la venta del malware espía.

Por otro lado, documentos obtenidos por el medio muestran que el gobierno de López Obrador terminó de pagar en 2020 el contrato que la administración de Peña Nieto tenía con la empresa de Ansbacher.

El contrato por el que Air Cap recibió más de 4 millones de dólares tenía una vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, lo que significa que se extendió al gobierno de López Obrador.

En los análisis de presupuesto de la Guardia Nacional del 2020 había un pago pendiente por 700 mil pesos, que corresponde al contrato de su antecesor, suscrito en 2018.

- Los contratos de Alfredo del Mazo con Air Cap

No solo el entonces presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador se vieron relacionados con la empresa del propietario israelí, sino que también Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México en 2018, benefició a Air Cap.

De acuerdo con Aristegui Noticias, Del Mazo realizó tres compras:

Brazaletes electrónicos por 96 millones de pesos

Sistema de videovigilancia por 60 millones de pesos

Bloqueadores de señal telefónica.

Sin embargo, MCCI detectó otros cuatro contratos por un total de 601 millones de pesos para equipo de seguridad y sistemas de vigilancia.

"En total, el Gobierno del Estado de México benefició a "Air Cap" con 784 millones 514 mil 328 pesos, entre los años 2017 y 2020", detalló el medio.

Finalmente, el pasado 28 de abril de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Air Cap en su listado definitivo de contribuyentes que simularon operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos.

Los motivos por lo que se catalogó como "empresa fantasma" fueron:

Ausencia de activos

Ausencia de personal

Incapacidad material para realizar las actividades por las que emitió comprobantes fiscales

Cabe destacar que cuando el gobierno de López Obrador buscó contratistas, Air Cap afirmó cumplir con todas sus obligaciones fiscales, aunado a que se autocatalogó como una empresa grande con 250 trabajadores.