Revelan entrevista con Bertha Alcalde, aspirante a consejera del INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL). - Bertha María Alcalde Luján aseguró que está lista para trabajar por un Instituto Nacional Electoral (INE) "que no pierda la brújula", y sostuvo que de llegar al cargo, hará más con menos, pues criticó el costo del órgano electoral.

Este domingo por la noche, el comité encargado de elegir a los candidatos a consejeros del INE publicó las entrevistas de los finalistas en su minisitio.

Asimismo, tomó distancia de sus familiares y sostuvo que desde el inicio de su carrera tomó un rumbo distinto porque lo que sabe trabajar sin tintes partidistas. Así lo señaló durante su entrevista ante las y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, como parte de la cuarta etapa del proceso para las y los aspirantes del Consejo Electoral, y que le permitió ser seleccionado como finalista y propuesta para la Presidencia del INE.

"Creo que el INE tiene grandes fortalezas, riqueza humana, personal, técnica, pero también hay que reconocer que ha habido críticas ya por muchos años sobre los grandes costos del instituto, tenemos uno de los institutos electorales más costosos del mundo y por ello hay que poner ojo crítico para ver la manera en que podemos racionalizar los recursos", señaló.

En la entrevista realizada el pasado 19 de marzo, la abogada de profesión, señaló que quiere ser consejera Presidenta del INE para trabajar en favor de la democracia y para construir mejores instituciones.

"Estoy lista para trabajar por un INE que fomente más la participación de la gente, de mujeres, jóvenes y grupos vulnerables en general, un INE que sepa hacer más con menos, y un INE que no pierda la brújula, que tenga claro que su deber es respetar la voluntad de la ciudadanía", indicó.

Alcalde Luján detalló que por su perfil "puedo ser factor de consenso y de construcción en estos momentos de debate público que se vive en el INE", aunque aseguró que no tiene vínculos políticos de ningún tipo, ni con su hermana, la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ni con su madre la ex Presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján.

La aspirante recordó que no solo ha trabajado con esta administración, pues en 2009 trabajó en la administración del presidente Felipe Calderón, "y antes lo hice en otras administraciones lo que refleja que puedo trabajar sin voltear a ver los colores partidistas".

Bertha Luján sostuvo que cuenta con la trayectoria y experiencia incluso para Presidir el Consejo, pues trabajó en la construcción de la reforma en materia de justicia penal, fue abogada general de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y se le invitó a la Cofepris "porque se tenía antecedentes turbios de corrupción y se buscaba transformar por completo".

"He ayudado a reformar instituciones completas. No voy a ahondar sobre las controversias que se han suscitado en torno al INE, por el contrario, me gustaría ser puente de diálogo", detalló.

De igual forma descartó que su perfil como jurista sea una debilidad, y argumentó que a diferencia de sus contrincantes que están inmersos en el sistema electoral de México, ella puede aplicar un "ojo crítico".

"Venir de fuera puede ser una fortaleza y no precisamente una debilidad, tener un ojo externo que pueda realmente generar un diagnóstico sin prejuicios para poder avanzar hacia adelante, creo que es fundamental", indicó.

Finalmente, aclaró que en su ensayo nunca propuso que el padrón electoral quede en manos de la Secretaría de Gobernación.

"Quiero dejar claro que yo no propongo de ninguna manera que el INE deje el padrón electoral en manos de la Secretaría de Gobernación, esa es una atribución exclusiva del INE. Lo que yo propuse y más que proponer, exploré, es que existe un registro que no garantiza de manera expedita el derecho a la identidad, y lo que critico es que esa carga que no está establecida en la Constitución, se le haya cargado al INE, pero dejar claro que el padrón no es lo mismo que el registro Nacional de población, son cosas muy distintas, y el padrón debe seguir siendo del INE", concluyó.