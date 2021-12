Revelan modus operandi de exfuncionarios de Mancera para desvío de recursos

El vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) Ulises Lara López informó que ex funcionarios de la pasada administración utilizaron tres modus operandi para el desvío millonario de recursos públicos y acusó que con estas operaciones "robaron" el dinero de la Ciudad, de 2012 a 2018.

A través de un mensaje a medios, dijo que el primero de ellos estuvo operado por Miguel Ángel Vázquez, a través de Capital Humano, en donde un grupo de funcionarios simuló hacer la devolución del pago de ISR de los trabajadores a través de tres empresas las cuales recibieron un pago.

Todos los implicados, dijo, son personas cercanas a Miguel Ángel Vázquez. Además, por estas operaciones se encuentra relacionada la ejecución del empresario Martiniano Rodríguez Sánchez ocurrido el 22 de enero de este año en la colonia Nápoles cuando descendía de su camioneta BMW.

Martiniano era representante legal de dos empresas a las que se les benefició por hacer estas operaciones.

Ulises Lara señaló que el desvío fue de 986 millones de pesos, y el pago fue distribuido a 8 empresas actualmente desaparecidas.

"Este acto dio inicio a una gigantesca operación de desvío de recursos, el dinero fue enviado posiblemente al mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel N, con el objetivo de realizar una distribución millonaria entre servidores públicos del Distrito Federal", señaló.

Comentó que el patrimonio de Julio César Serna, ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, tiene su origen en estas operaciones.

Así, dijo, inició el segundo modus operandi en donde el mismo grupo de funcionarios allegados a Miguel Ángel Vázquez realizó una ilegal autorización para gestionar y entregar recursos a servidores públicos de Capital Humano.

Este esquema de recursos se realizó con pagos en efectivo de la nómina y fondos de ahorro de los trabajadores del gobierno capitalino. El dinero desviado es de más de mil 100 millones de pesos y los recursos fueron trasladados en efectivo para ser entregados a los trabajadores por medio de supuestos pagadores habilitados.

Los supuestos pagadores habilitados eran ex funcionarios. Esta nueva red millonaria benefició al patrimonio de Serna.

El tercero fue desde la Central de Abasto operada por Julio César Serna en donde "posiblemente realizó despojo de bodegas mediante clausuras y posiblemente fabricó delitos para posteriormente venderlas de forma ilegal y quedarse con el dinero".

"En la Central de Abasto celebró condiciones irregulares para el cobro de estacionamientos y baños", señaló el vocero.