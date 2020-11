Revisará AMLO reforma al outsourcing

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está dispuesto a revisar la iniciativa de reforma que envió a la Cámara de Diputados para prohibir la subcontratación o outsourcing, y ayer lunes por la noche se reunió con dirigentes empresariales en Palacio Nacional con quienes acordó declararse "en sesión permanente" para posibles modificaciones.

Señaló que el propósito de la propuesta es que no se abuse de este tipo de contratación y que no se quiten las prestaciones laborales a los trabajadores. Por eso su gobierno debe actuar ante esos actos, señaló, pues de no hacerlo "nos convertimos en cómplices, y eso no lo podemos hacer en ningún caso".

"Sí, estamos revisando la iniciativa. Vamos a tener una reunión precisamente el día de hoy (lunes) por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley que ya se envió a la Cámara de Diputados", dijo.

"El propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo, en actividades que lo requieran. Y, en el resto de actividades, lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores, ahí no permitirlo para que no se les quiten prestaciones a los trabajadores, porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad social, que no se le den prestaciones".

-¿Se podría modificar la iniciativa a través de estas reuniones con los empresarios?, ¿Hay disposición?, se le preguntó.

-Sí, sí, pero tienen que probar que no es esto [abuso a los trabajadores], no lo permitiremos ya.

Por la noche, luego de casi dos horas de reunión en Palacio Nacional, el presidente López Obrador y los líderes empresariales, representados por Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), acordaron declararse en "sesión permanente" para analizar su propuesta de reforma de outsourcing.

Salazar Lomelín dijo que el mandatario estaba abierto "totalmente" a cambiar su iniciativa y que no se apruebe en los términos en que la envió a San Lázaro.

"Creemos que la reunión caminó muy bien, él nos pidió que nos mantuviéramos -palabras que utilizó- en sesión permanente con el gabinete que se encarga de estos temas y llegamos al acuerdo de que a partir de mañana vamos a estar trabajando en sesión permanente", señaló.