Revisarán acuerdos con particulares por compra de energía alternativa

Al asegurar que le cuesta mucho al Estado mexicano la compra de energía alternativa a particulares, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se revisarán los convenios que tiene el Gobierno federal con estas empresas.

"Revisar los convenios, más que nada el marco legal, porque le cuesta mucho al Estado la compra de la energía eólica a particulares, porque no pagan, por ejemplo, la transmisión, que es un subsidio", dijo.

En su conferencia de prensa de este jueves, López Obrador acusó que sectores opositores tomaron la bandera de las energías limpias para atacar su gobierno, por lo que reclamó: "¿De cuándo acá los conservadores están preocupados por el medio ambiente si su dios es el dinero?"

"Si se tratara de cuidar el medio ambiente, pues no se hubiesen otorgado tantos permisos durante el periodo neoliberal para destruir el territorio, todo esto que estamos hablando de la minería, nada más. Ya se les olvidó a los ambientalistas conservadores y a estos grupos de intereses creados que acabaron con el cerro de San Luis Potosí, que era el símbolo, sigue siendo, el escudo de San Luis Potosí, porque dieron una concesión para explotar una mina de oro y acabaron con el cerro.

"Y así muchísimas otras cosas, concesiones de todo tipo: para uso del fracking, la defensa de los transgénicos, del maíz transgénico, la contaminación de ríos y nunca se hizo nada, pero de repente aparecen como ambientalistas. No nos dejemos engañar", refirió el Presidente.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario informó que su Gobierno modernizará las cerca de 60 hidroeléctricas para producir energía limpia y barata.

"Hay como 60 hidroeléctricas en el país que se construyeron a lo largo de los años que están subutilizadas, que tienen turbinas de hace 40, 50 años; entonces vamos a modernizarlas para utilizar el agua de los embalses y generar más energía con turbinas modernas, ese es un plan que tenemos para seguir avanzando en el propósito de que haya energías limpias", dijo.