Reviven frase de la maestra Delfina Gómez como candidata

Delfina Gómez Álvarez fue nombrada por Andrés Manuel López Obrador como nueva titular de la SEP, por lo que en redes sociales revivieron la frase "requetebien" que acuñó la también docente cuando fue candidata a la gubernatura del Estado de México en las pasadas elecciones de 2017.

López Obrador anunció ésta mañana que Delfina Gómez sustituiría en la Secretaría de Educación (SEP) a Esteban Moctezuma Barragán, quién también fue nombrado como nuevo embajador de México en Estados.

Tras darse a conocer la designación, en redes sociales revivieron la frase que adoptó Delfina Gómez en un debate de candidatos a la gubernatura del Estado de México en 2017.

En el debate de abril de 2017, la entonces candidata aseguraba que las encuestas le favorecían.

"Quiero decirles que vamos muy bien. Vamos en las encuestas súper requetebien y eso a mi me da mucho gusto... yo entiendo que por eso mis compañeros estén muy preocupados, muy angustiados porque saben que se les va a acabar, pero yo insisto, ya es momento de nosotros, ya tuvieron más de 86 años, otros tuvieron 12 años, y cómo nos han dejado, ustedes pueden dar la respuesta... entiendo que digan mentiras, por eso lo unico que pido es que lo que digan lo hagan con pruebas y lo hagan ante las instancias correspondientes. Yo como presidenta municipal tuve más de tres auditorias y también, al igual que el compañero tengo mis documentos que me avalan de que no tuve ninguna situación".

En aquellos días, pesaban sobre la candidata de Morena acusaciones de cuando fue alcaldesa de Texcoco (2013 a 2015) que señalaban que mantenía en la nómina municipal a varios familiares de Higinio Martínez, señalado como su padrino político y quien la sucedió en el cargo en 2015.

Después de las elecciones de 2017, Delfina Gómez rechazó los resultados del PREP que daban como ganador a Alfredo del Mazo del PRI y en su discurso, volvió a recurrir a su frase.

"De acuerdo con nuestras actas que hemos llevado de manera permanente y continúa, así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), hemos estado arriba dos o tres puntos, por lo que ratifico lo que mi partido y el presidente nacional (Andrés Manuel López Obrador) han dicho: hemos ganado la elección del estado de México... Vamos súper requetebien", señaló en conferencia de prensa.

La frase también la ha retomado en varias ocasiones el mismo presidente de México. En abril de 2019 presumió que la economía y las finanzas públicas del país iban "requetebién" en los primeros cinco meses de su administración.