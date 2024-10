Rocha Moya responde a solicitud de revocación: "Primero, sean autocríticos"

El gobernador del Estado Rubén Rocha Moya afirmó que no descalifica a nadie por promover la revocación de su mandato, pero les pidió que primero sean autocríticos y se vean en el espejo, como es el caso del ex secretario de la Función Pública, Rafael Moran Ríos que no revisó las cuentas públicas de Genaro García Luna.

Subrayó que al parecer este exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no se dio cuenta del enriquecimiento de su compañero de gabinete, ni al parecer el origen del dinero que acumuló García Luna, condenado en Estados Unidos.

En su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal, al referirse a la solicitud de ciudadanos del inicio de revocación de su mandato, celebró la intención de ellos de hacer uso de este mecanismo de evaluación del gobernante en turno, contemplado en la ley que los gobiernos morenistas lo han impulsado.

Rocha Moya, en tono jocoso, se ofreció a que si no son capaces de reunir el número de firmas que establece la ley para dar curso al inicio de la revocación de mandato, él los ayuda para que las junten.

"Tengo una buena opinión de Morgan, fue mi compañero en la cámara de diputados", citó el mandatario estatal, pero, aclaró que al parecer a este ya se le olvidan las cosas, puesto que no es autocritico, sobre todo en su papel de compañero de gabinete con García Luna.

En su mensaje, le pidió a Rafael Morgan que tenga un poquito de recato y no dilapide lo poquito que le queda, ni manche su figura.

Colectivo presenta solicitud para pedir revocación de mandato de Rocha Moya

La semana pasada, el Colectivo Ciudadanos Organizados por Sinaloa, entre cuyos miembros se encuentra, Rafael Morgan Ríos, exlíder estatal del Partido Acción Nacional presentó una solicitud por escrito, ante el órgano electoral estatal para iniciar el proceso de revocación de mandato del gobernador, Rubén Rocha Moya.

Los firmantes del documento, representados por Miguel Ángel Murillo Sánchez solicitaron a las autoridades del Instituto Estatal Electoral los requisitos legales, como formatos oficiales para la recolección de firmas, las especificaciones claras de los requisitos que deben llevar los formatos, para que cuenten como válidos.

Una vez que hicieron entrega de la petición oficial por escrito para iniciar el proceso de la revocación de mandato, del mandatario estatal, Rocha Moya, los miembros del colectivo, esgrimieron que son motivados a usar esta herramienta legal, ante la inquietud que priva en la entidad a causa de la inseguridad y la violencia que se vive.

Salomón Monárrez Meraz, presidente del organismo "De la Oficina del Pueblo", quien forma parte de este nuevo colectivo externó su preocupación por la ola de violencia que envuelve la capital del estado y otros municipios, por lo que decidió unirse a este movimiento para relevar del cargo al ejecutivo estatal.

Arturo Fajardo Mejía, presidente del Instituto Estatal Electoral explicó que esta petición tendrá que ser analizada y discutida en el seno del Consejo General del organismo, para determinar si se cumplen con las normas y leyes vigentes para darle cause.

En conferencia posterior a la recepción del documento comentó que la ley marca como requisito que para darse cause a la solicitud de la revocación de mandato, se debe acreditar un mínimo del 10 por ciento de las firmas de ciudadanos inscritos en la lista nominal, las cuales se deben recabar por lo menos en once municipios.

Hizo ver que en el caso de Sinaloa, el número de firmas que se deben recopilar, deben superar las 240 mil y el proceso debe iniciarse después del tercer año del mandato que cubre el gobernador en turno.