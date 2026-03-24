"Revocación no es campaña política"

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la eventual realización de una revocación de mandato pueda convertirse en una campaña política a favor de Morena y afirmó que dicho ejercicio corresponde exclusivamente a la ciudadanía.

Explicó que el Ejecutivo no promueve este mecanismo, ya que su activación depende de la solicitud ciudadana, aunque defendió la posibilidad de que el proceso pueda realizarse de manera concurrente con elecciones para evitar mayores costos logísticos.

"¿Para qué hacerlo en otro año si ya hay casillas?", cuestionó la presidenta al señalar que el ejercicio podría efectuarse en 2027 o 2028, dependiendo de cómo se determine legalmente.

Ante cuestionamientos sobre si empatar la revocación con comicios electorales podría beneficiar al partido gobernante, Sheinbaum respondió que esa interpretación corresponde a opiniones políticas, pero insistió en que la finalidad del mecanismo es que la población decida la continuidad o no del gobierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que la figura fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como un instrumento de democracia participativa para que la ciudadanía determine si un mandatario permanece en el cargo.

La presidenta sostuvo que, en caso de llevarse a cabo una revocación a la mitad del sexenio, estaría impedida de hacer campaña por cualquier partido político, incluido Morena. Sin embargo, consideró que debe permitirse informar sobre la realización del ejercicio.