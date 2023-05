Revocan suspensión que impedía a la SEP impresión de libros de texto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL). - El Séptimo Tribunal Colegiado materia Administrativa revocó este miércoles la suspensión provisional que impedía a la Secretaría de Educación Pública (SEP) seguir imprimiendo los libros de texto gratuitos para primaria y secundaria del ciclo escolar 2023-2024, porque no hubo proceso de consulta previo sobre los programas de estudio.

Por unanimidad, los magistrados Francisco García Sandoval, Abel Méndez Corona y Ricardo Olvera García declararon fundada la queja de la SEP contra la suspensión provisional que la titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, otorgó a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), y que mantenía frenado el proceso de impresión de los textos.

En sesión de tres minutos y sin debate de posturas, los magistrados consideraron fundada la queja de la SEP, dependencia que podrá reanudar el proceso.

Este miércoles por la mañana, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la UNPF, advirtieron que no cesarán en sus esfuerzos para frenar la impresión y distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, ya que no hubo un proceso de consulta para los nuevos programas de estudio, por parte de las autoridades educativas.

En conferencias de prensa, las organizaciones acusaron que el incumplimiento en la consulta afecta directamente a los maestros y a los alumnos.

La jueza Tercero de Distrito en materia Administrativa, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, resolverá este jueves si concede la suspensión definitiva a la Unión Nacional de Padres de Familia, que ya revisa el fallo del Tribunal Colegiado para combatirlo.