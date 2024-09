Postura de Ricardo Anaya ante Presiones en Reforma Judicial

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, demandó que Morena y la 4T dejen de presionar a los legisladores de oposición para que voten en favor de la reforma judicial.

Al presentar la postura de su grupo parlamentario sobre la propuesta presidencial, el excandidato presidencial exigió que se deje de acosar a los opositores y se les permita votar en libertad.

"Quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento con circunstancias de tiempo modo y lugar de al menos tres compañeras senadoras y senadores, a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales", acusó.

"Les pido respetuosamente que dejen a las senadoras y a los senadores votar en libertad", enfatizó.

Ricardo Anaya invitó a los senadores de todos los grupos parlamentarios a que "tengamos un debate de altura, que hoy no haya gritos, que no haya descalificaciones, que no haya insultos, que discutamos ideas y discutamos conceptos con civilidad".