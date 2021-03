Ricardo Anaya descubre que trabajo de los mineros es peligroso y mal pagado (VIDEO)

El excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, comprobó que el trabajo de los mineros es peligroso, pesado y mal pagado.

A través de un nuevo video que publicó en sus redes sociales, el político visita una mina de carbón en el estado de Coahuila.

"Los mineros son gente muy valiente, su trabajo es muy peligroso, y además de peligroso es un trabajo muy pesado, agresivo para la salud y la verdad es que ya no se paga como antes", señala.

Desde 2011, cuando Anaya Cortés ya era funcionario federal en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó su Informe Especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila en el cual reporta que no se cumplen las medidas de seguridad e higiene indispensables para los trabajadores y que las acciones emprendidas por el Estado en ese momento eran insuficientes para garantizar su integridad.

"Las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno", advirtió el organismo hace 10 años.

En su video, el político criticó al gobierno federal al señalar que no se está viendo hacia el futuro y que es necesario invertir en capacitación y diversificar la economía para pasar del carbón a las energías renovables.

"En otros países donde el Gobierno sí ve hacia el futuro", como en la provincia de Alberta, en Canadá, los trabajadores de la industria del carbón reciben hasta 200 mil pesos, para poderse capacitar en algún otro oficio. Y les dan hasta el 75% de su sueldo durante casi un año. De esta manera es posible hacer la transición de la economía del carbón a otras actividades, sin perjuicio para ellos y sus familias", señaló.

Visité una mina muy profunda de carbón. Es impresionante el trabajo de los mineros. Han arriesgado su vida y su salud por muchos años. Hoy nos toca ayudarlos. Lamentablemente, AMLO es incapaz de ver al futuro. pic.twitter.com/zoTqmHKcRK — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 29, 2021