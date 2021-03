Ricardo Anaya estima 400 mil muertos por Covid-19

En un nuevo video, en el que rememora el primer aniversario de que inició la pandemia del Covid-19 en México, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que ha sido un año de mentiras del presidente Andrés Manuel López Obrador y del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues la pandemia no está domada y el escenario catastrófico de 60 mil muertos ha sido ampliamente superado.

Al hacer un recuento de las declaraciones del presidente y del subsecretario López-Gatell, Anaya recuerda que entre marzo y junio del año pasado dijeron que "ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia", y que en "un escenario muy catastrófico" podríamos llegar a los 60 mil muertos. Hoy, la realidad los desmiente, pues la pandemia no está domada y más allá de la cifra oficial, "aun las estimaciones conservadoras dan cuenta de casi 400 mil muertos".

En este nuevo video, Ricardo Anaya pone de manifiesto la responsabilidad del Presidente y de su gobierno en el manejo de las crisis que enfrenta el país: sanitaria y económica.

"Nos dijeron que no pasaba nada y aun en las cifras oficiales han muerto 21 personas cada hora, 500 al día desde que empezó la pandemia en México", lamenta Anaya, de modo que "el manejo de la pandemia en México es un desastre sumado a otro desastre".

"México es el tercer país con más muertes en el mundo. El país donde ha muerto más personal del sector salud. El país número 60 en vacunas aplicadas por habitante, muy lejos de Israel o Estados Unidos, pero también abajo de Chile, Brasil o Argentina".

Frente a esta realidad, Ricardo Anaya plantea tres propuestas concretas: 1) "que el gobierno nos hable con la verdad, que el Presidente deje de mentir"; 2) medidas de apoyo a la población. Y al respecto propone: "sometamos a consulta frenar la construcción de la refinería de Dos Bocas, para destinar esos recursos a brindar apoyos a las familias. El Gobierno ha calculado que la refinería costará 8,900 millones de dólares. Alcanzaría para un apoyo como el ya propuesto en el Senado, de 3700 pesos mensuales, para 4 millones de familias durante 1 año"; 3) "Que el gobierno se deje ayudar. Convoquemos a todos: gobiernos estatales, municipales, sociedad civil y organismos, para elaborar una estrategia inclusiva".

Tras hacer el balance y la proyección de uno de los años más difíciles de nuestra historia reciente, Anaya concluye diciendo que: "No es momento de divisiones políticas. Urge poner a México de pie".