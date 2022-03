Ricardo Anaya exige que México imponga sanciones a Rusia

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que en el marco de la guerra que se libra entre Rusia y Ucrania, misma que "está afectando al mundo entero", México debe imponer sanciones al gobierno ruso.

Hacer lo contrario, sostuvo, es estar del lado del tirano y de un dictador.

"Estamos a tiempo de ponernos del lado correcto de la historia: adoptemos sanciones contra Rusia. Ser tibios hoy es estar del lado del tirano y de los dictadores", apuntó.

El integrante del Partido Acción Nacional (PAN), insistió en que la reacción inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a ese conflicto, ha sido "tibia y falsa".

"Con esto, López Obrador vuelve a demostrar que no entiende al mundo, en estos momentos cruciales hay que estar del lado de la justicia", expresó.

Ricardo Anaya señaló que hoy el mundo está cerrando filas para condenar la invasión rusa, con sanciones donde más les duele: en lo económico.

"Y está funcionado: su moneda ya se devaluó 50%. Los mismos rusos están cada vez más enojados con Putin. ¿Y qué hace el gobierno de López Obrador?, saluda ´con afecto´ a la aerolínea rusa Aeroflot, y la invita a volar a México. Esto no solo es tonto: es ruin, es carroñero. Es como de zopilote tratar de sacar ventaja de la tragedia de los demás. En estos momentos dolorosos, hay que condenar al invasor y ser solidarios con los invadidos", declaró.

Finalmente, agregó que frente a un mundo que se está reconfigurando, el conflicto Rusia-Ucrania debe enfrentarse "con valor, con inteligencia, pero sobre todo con solidaridad y con justicia".

"Las ideas viejas no nos sirven. Tenemos que ver al futuro. Hay mucho que hacer si no queremos perder las oportunidades que aún nos quedan. Pongámonos del lado correcto de la historia. Condenemos con todas sus letras la injusticia y adoptemos las sanciones contra Rusia. Hagamos lo correcto: ser tibios hoy, es estar del lado del tirano y de los dictadores", reiteró.