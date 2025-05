Anaya pide aclarar motivo de retiro de visa de Marina del Pilar

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, exigió al gobierno mexicano que rompa con el pacto de impunidad y procese a aquellos servidores públicos de alto nivel, incluyendo gobernadores y gobernadores, donde haya evidencia de que están vinculados con el crimen organizado.

Sobre el retiro de la visa de la gobernadora de Baja California, solicitó que se transparente la razón y se rompa ya el pacto de impunidad.

"Exigimos transparencia, queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban 'lavando' dinero del crimen organizado, concretamente relacionado con el huachicol fiscal. Se tiene que transparentar y esa es nuestra primera exigencia. Y la segunda exigencia es para el gobierno, que el gobierno rompa ya el pacto de impunidad", destacó.

"Sobre el tema de la gobernadora, queremos hacer ser dos exigencias muy puntuales; la primera es: exigimos transparencia", dijo en rueda de prensa en el Senado.

"Se ha especulado que tiene que ver con una complicidad con el crimen organizado, particularmente en temas de huachicol fiscal. Exigimos transparencia, queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban lavando dinero del crimen organizado, concretamente relacionado con el huachicol fiscal. Se tiene que transparentar y ésa es nuestra primera exigencia", apuntó.

Sobre el caso de la entrega de los familiares de "El Chapo" Guzmán a Estados Unidos, cuestionó: "¿Por qué nos tenemos que enterar de la información gracias a otro país? Porque no hay duda, 'Los Chapitos' van a 'cantar' y nos vamos a enterar de muchas cosas porque el gobierno norteamericano no ofrece inmunidad a cambio de nada, lo ofrece a cambio de información".

"Y, por supuesto, debe haber mucha gente, particularmente de Morena, que en este momento está temblando porque no hay duda de que estos señores van a 'cantar' y van a dar información", indicó.

Ricardo Anaya reiteró: "Esto me lleva nuevamente a exigir que el gobierno mexicano rompa el pacto de impunidad y que no dependamos de Estados Unidos para enterarnos de información, particularmente de vínculos de políticos con el crimen organizado".