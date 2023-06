Ricardo Monreal anuncia que realizará una campaña "demasiado austera"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL). - Ricardo Monreal Ávila aseguró que debido a que financiará sus actividades proselitistas con ahorros propios reunidos a lo largo de su trayectoria como legislador, la suya será "una campaña de tierra, demasiado austera".

Entrevistado durante su visita a Chihuahua, aun en su calidad de líder de Morena en el Senado y aspirante presidencial, anunció que recorrerá el país en su vehículo y confió en que podrá convencer a la gente para que lo apoye en las encuestas para definir la candidatura presidencial de Morena.

"Yo no tengo dinero, pero tengo muchas ideas; no tengo dinero, pero tengo capacidad y talento; no tengo dinero, pero tengo mucho amor por México, tengo mucho ánimo, tengo mucho entusiasmo; aunque sea con mi propio vehículo caminaré el territorio", afirmó.

Monreal Ávila reconoció que el hecho de que algunos aspirantes tengan más recursos económicos que otros sí va a pesar en esta etapa de la contienda interna de Morena, pero subrayó que "hay que dar la pelea y tengo toda la seguridad de que podemos lograr convencer a la población, tengo confianza".

"La mía va a ser una campaña de tierra demasiado austera, entonces espero no tener problemas, pero está bien, si no hay recursos, con nuestros propios habremos de hacer el esfuerzo para convencer a la gente que participe, o que aquella que participe en la encuesta pueda decidir por la mejor propuesta", remarcó.

Reiteró que no tiene un Plan B en caso de no obtener la candidatura presidencial. "Yo estoy en este momento intentando ganar la elección de esta figura política que el partido ha definido (coordinador nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación) y de ahí es la transición a la candidatura presidencial", señaló.

Descartó que el presidente de la República busque instaurar un "obradorato" al proponer un acuerdo para que quienes pierdan la encuesta vayan al Congreso o al gabinete del próximo sexenio.

"Yo creo que es el intento del presidente del partido de que no se vaya nadie. Yo creo que el partido actuó de manera muy rápida, oportuna, para que nadie saliera, y el hecho de establecer compromisos para que nadie se vaya es reconocer el talento del segundo y el tercer lugar y no acepten candidaturas de partidos distintos al de Morena", explicó.