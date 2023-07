Ricardo Monreal reconoce desempeño de Omar García Harfuch

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL). - Ricardo Monreal reconoció que en el país persisten problemas como el de la inseguridad, porque "no ha sido fácil combatir al crimen organizado", que avanzó durante décadas "cobijado por el poder", la complicidad y la impunidad.

Durante la asamblea informativa que encabezó en la alcaldía Benito Juárez, señaló que a pesar de la gran cantidad de habitantes y de la dificultad para gobernar la Ciudad de México, la estrategia de seguridad pública en la capital es eficaz.

Además, reconoció que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, así como su equipo, "han funcionado de manera correcta, porque tenemos menos incidentes delictivos que en otros estados, incluso los más pequeños.

Monreal insistió en que se refuerce la Estrategia de Seguridad Pública, sobre todo en los estados, con labores de inteligencia, coordinación, pero también con presupuesto para dotar a la Fuerza Armada Permanente y a las policías de mayor tecnología y mejores condiciones laborales.

"Sí tenemos que reforzar en algunos estados del país la presencia de la Fuerza Armada Permanente, pero también la depuración de las policías municipales y estatales, y reforzar su pago, reforzar su calidad de vida, su salario, su familia, porque todos los días arriesgan su vida", apuntó.

En entrevista, el exlíder de Morena en el Senado agregó que el esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enorme para atender este problema, "y quizá nosotros mismos en el Congreso no evaluamos el daño al tejido social que había causado esto", pues esta administración heredó territorios completos bajo el control del crimen organizado.

Previamente, en la asamblea informativa, Ricardo Monreal sostuvo que las metas alcanzadas en esta primera etapa de la transición política son doblemente meritorias, si se consideran las condiciones en que se recibió al país y los efectos devastadores de la pandemia.

"Con el fin de consolidarlas, necesitamos encontrar nuevas coordenadas que nos permitan generar políticas públicas, para atender a los desafíos que aún permanecen vigentes.

"Sin embargo, y a pesar de que mucho hemos avanzado, también es cierto que todavía hay cosas pendientes, cosas que juntos podemos lograr, pues el impulso dado por la actual administración se ha visto frenado porque durante décadas los problemas no fueron atendidos", como el de la inseguridad.

El político zacatecano expresó a los policías, a la Secretaría de Seguridad Pública, "nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Hay que mejorar su nivel de vida, hay que mejorar sus condiciones de vida de los policías para poder seguir teniendo una policía confiable, una policía de altura".