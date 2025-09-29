Ricardo Monreal y Omar García Harfuch se preparan para comparecencia

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, se reunió en privado con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para hablar de la comparecencia que sostendrá el funcionario federal el próximo 27 de octubre.

"Este día me reuní con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para precisar los términos de su comparecencia en la Cámara de Diputados, acordada en la Junta de Coordinación Política", escribió Monreal en su cuenta de X.

Posteriormente en conferencia de prensa, el líder guinda puntualizó que la reunión se realizó de manera respetuosa, amable, "sobre los términos de la comparecencia y sobre temas delicados que están sucediendo en el país, una radiografía general, será la que exprese también frente a los coordinadores".

Detalló que el funcionario federal tendrá varias reuniones, "una con coordinadores de los grupos parlamentarios y otra en la Junta de Coordinación Política".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena expresó que el tema de seguridad es de la mayor importancia y "en este momento creo que se coloca en una de las mayores exigencias de la ciudadanía".

Expuso que el diagnóstico que ofreció el secretario "me pareció muy realista, las estadísticas y los números así lo expresan. Creo que es uno de los rubros en donde más ha avanzado el Gobierno Federal".

Aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum "ha decidido enfrentar al crimen organizado sin tregua, hacer de esto un combate que no tiene parangón y la voluntad política que ella ha expresado para ir a fondo en esta lucha contra el crimen organizado es real y tiene resultados positivos".

Consideró que el diagnóstico que presentará Harfuch ante el Congreso, "es correcto y me parece que es un diagnóstico que debería tener a todos muy tranquilos porque se está avanzando de manera notable en el combate a la delincuencia organizada".