KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
En una cálida ce-lebración fue inaugurado KA FEI Coffe Bar, ubicado en la calle Granizo No.199 en la Garita de Jalisco, dentro del salón de fiestas "Balún".

Renata Fernández Benavente y Alejandra González Díaz Barreiro, propietarias de este atractivo y nuevo negocio, cortaron el listón de apertura.

Compartieron con ellas este especial acontecimiento, sus papás: Luis Fernando Fernández Montiel y Daniela Benavente, Gilberto González y Verónica Díaz Barreiro, así como sus hermanos Danna y Macarena Fernández Benavente; Silvana, Vero e Iker González Díaz Barreiro.

Al igual, las acompañaron familia y grupos de amigos.

Renata y Alejandra atendieron emocionadas a las felicitaciones de la selecta concurrencia, quienes les desearon éxito y prosperidad en KA FEI, proyecto que emprendieron con gran entusiasmo y optimismo.

Desde luego que en una agradable atmósfera, los asistentes disfrutaron de la variedad de bebidas que ofrece esta barra de café.

Eso sí, ¡gran alegría!

