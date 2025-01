Críticas de Ricardo Salinas Pliego al Proyecto Olinia

El 2025 comenzó con una noticia que ha generado un gran debate en la opinión pública mexicana: el lanzamiento del proyecto Olinia, un automóvil eléctrico diseñado para ser una opción de movilidad asequible en el país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que el precio de este vehículo oscilará entre los $90,000 y los $150,000 pesos, una cifra similar a la de una motocicleta.

Este auto estará dirigido a tres segmentos específicos del mercado, según el gobierno:

- La movilidad personal: orientada a quienes utilizan motocicletas

- La movilidad del barrio: destinada a ofrecer una alternativa a los taxis o mototaxis

- Las entregas de última milla: un área en constante crecimiento debido al auge del comercio en línea

Este anuncio ha sido considerado como un paso hacia el futuro de la movilidad sostenible, pero también ha suscitado críticas, especialmente del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien expresó su descontento con el enfoque del gobierno hacia la fabricación de un automóvil "mexicano".

A través de una publicación que realizó en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), el dueño de Grupo Salinas cuestionó la viabilidad del proyecto y sugirió que el gobierno debería centrarse en problemas más urgentes. En sus palabras, "este 2025 los gobiernícolas deberían ponerse las pilas y olvidarse de querer armar un carro 'mexicano'".

Aunado a ello, acompañó su comentario con una imagen que expresaba una crítica a las carencias en el sistema de salud, la cual decía: "Este 2025 les deseo mucha salud, porque no hay medicamentos", pues según Salinas Pliego, el gobierno debería priorizar la atención a los problemas de salud, como el acceso a medicamentos y tratamientos médicos, antes de embarcarse en iniciativas que, en su opinión, pueden parecer secundarias.

"Con que los niños con cáncer puedan tener tratamiento, vamos por buen camino, pero si ya de plano les interesan los carritos... arreglen primero las calles, están hechas un desastre", escribió.

Como era de esperarse, su publicación no pasó desapercibida, ya que generó una ola de reacciones tanto de apoyo como de rechazo, pues algunos usuarios coincidieron con su crítica y destacaron las deficiencias del sistema de salud mexicano, señalando que el gobierno está más enfocado en proyectos tecnológicos que en resolver problemas más inmediatos y tangibles.

Entre ellos, destacó el comentario de un usuario identificado como Felipe Díaz, quien comentó lo siguiente: "Primero un avión, luego una refinería, después un tren, ahora un carro... ¿y los medicamentos? Es increíble cómo priorizan los caprichos sobre las necesidades. El verdadero reto no es construir un carro, sino reconstruir un sistema de salud que no deje morir a los niños por falta de tratamientos. Pero claro, eso no sale en las mañaneras".

Además, otros usuarios compartieron experiencias personales relacionadas con el desabasto de medicamentos en las instituciones de salud públicas, como el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), como la usuaria @Cineastaescrito, quien relató que, al acudir al seguro para recoger el medicamento de su hija diagnosticada con epilepsia, no encontró el medicamento en la presentación que había sido prescrita por el médico. En su lugar, le ofrecieron un cambio de receta con un gramaje diferente para poder surtir el medicamento.