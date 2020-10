Ricardo Salinas Pliego gastó mil 300 pesos en medicamentos por Covid

El empresario Ricardo Salinas Pliego comentó que gastó mil 300 pesos en medicamentos para atenderse de Covid.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que le han preguntado mucho sobre el tratamiento que utilizó para el coronavirus, pero comentó que la receta no la compartirá.

Salinas Pliego señaló que no fue a ningún hospital.

Respecto a la enfermedad, el empresario ha señalado que fue como una gripa.

"Me siento muy bien, en mi experiencia el Covid-19 fue como una gripa, mis síntomas fueron dolor de cuerpo por dos días y algo de dolor de cabeza", compartió.

El pasado 14 de octubre, Salinas Pliego tuiteó que había dado positivo a Covid-19 y trabajaría desde casa.