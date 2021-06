Ricardo Sheffield sale de Guanajuato como "medida precautoria"

El excandidato de Morena a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield informó que salió del estado de Guanajuato porque "hay que tomar medidas precautorias" ante la demanda civil que el fiscal estatal, Carlos Zamarripa ha ejercido en su contra.

El también ex procurador federal del Consumidor señaló que Zamarripa se ha entrometido en el proceso electoral que aún no termina, pues siguen en curso las denuncias de Morena por la compra de votos, en las que, dice, incurrieron los panistas.

El fiscal demandó a Sheffield por "daño moral", presuntamente por "difamarlo" en la pasada campaña electoral, en la que el morenista argumentó que no presentaría su declaración 3 de 3 para que no cayera en manos de Carlos Zamarripa, a quien señaló como "líder de la delincuencia organizada en Guanajuato".

Este sábado, en rueda de prensa virtual, Ricardo Sheffield dijo que la demanda es como un acto de intimidación como consecuencia de las denuncias en contra del PAN por la entrega de 'Vales Grandeza´ el domingo pasado a las personas que mostraban fotografías de la boleta electoral con el voto en favor del blanquiazul.

"El fiscal realiza este acto de intimidación", dijo.

Sheffield informó que responderá en tiempo y forma (en los tribunales) una vez que le sea notificada la demanda. Afirmó que Zamarripa no lo intimida.

El extitular de la Profeco señaló que Zamarripa en lugar de meterse en el proceso electoral debe resolver los cientos de homicidios que se han presentado este año y el robo de cartuchos (más de 7 millones) en San Luis de la Paz.

"Eso es a lo que debe de dedicarse el fiscal, y no a intimidar a políticos ni tener intromisiones en un proceso electoral", acotó.