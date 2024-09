AMLO rifará su reloj entre "los desmañanados" de su última mañanera

Después de que rechazó que use un reloj "machuchón" de 120 mil pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que rifará entre los asistentes a su conferencia otro reloj el 30 de septiembre, el último día de sus mañaneras.

En su conferencia de este viernes 6 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador volvió a lanzarse contra los medios y acusó la difusión que dio el comunicador Amado Avendaño de la información.

"Ya también tomé una decisión para ustedes porque tengo otro (reloj) no tan bueno como este, tengo otro. Sí, lo vamos a rifar aquí entre ustedes el último día si me lo aceptan.

"Todos los que han venido que agarren su número, nada más los que han estado desde el principio en las mañaneras, que sean desmañanados, su número y se lo entrego aquí, aquí lo sacamos el último día", dijo López Obrador.